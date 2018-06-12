Президент Казахстана освободил от должности члена Счетного комитета

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент РК освободил от должности члена Счетного комитета, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы Акорды, указом главы государства Акпомбаев Иманжусуп Латкенович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу.
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