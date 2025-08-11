Президент Казахстана поздравил Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта

Документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении

Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Акорды.





Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа", - рассказали в Акорде.





Глава государства отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.





Токаев также подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Глава Казахстана отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера - президента Ильхама Алиева.





Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне. Глава Азербайджана поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном", - проинформировали в пресс-службе.



