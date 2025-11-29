Президент Казахстана поздравил президента Албании

Стороны обсудили новые горизонты инвестиционного и экономического сотрудничества между странами

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Бангкок. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Таиланде провело деловой круглый стол на тему Kazakhstan-Thailand Investment and Trade Opportunities, объединив представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран, сообщает пресс-служба МИД РК.





Открывая мероприятие, посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан подчеркнул, что королевство является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии и важными воротами в регион АСЕАН, тогда как Казахстан служит главным связующим звеном Таиланда с Центральной Азией. Он отметил устойчивую положительную динамику двусторонней торговли и расширение интереса бизнеса к новым направлениям сотрудничества.





Важным элементом программы стало выступление генерального директора департамента торговых переговоров Министерства коммерции Таиланда Чотимы Лемсавадикул, которая подчеркнула приверженность Таиланда развитию практического экономического партнерства с Казахстаном, а также выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и логистики.





Особое внимание участники уделили потенциалу агропромышленного сотрудничества. Казахстан обладает значительными возможностями по поставкам продукции АПК, что создает благоприятные условия для формирования устойчивых цепочек поставок на рынки Юго-Восточной Азии.





Таиланд, обладая развитой перерабатывающей и логистической инфраструктурой, может выступать как перспективный региональный хаб для продвижения казахстанской сельхозпродукции.





Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сфере недропользования и стратегических минералов. Казахстан занимает значимые позиции в мировой ресурсной базе, что открывает возможности для взаимовыгодного партнерства в поставках и переработке сырья, востребованного промышленностью обеих стран.





Отдельным направлением обсуждений стала цифровая экономика. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве создает основу для развития партнерства в сферах цифровой торговли, финтеха, облачных технологий, кибербезопасности и интеллектуальной логистики.