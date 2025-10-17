Как получить вид на жительство в РК: процедуру разъяснили в МВД

Фото: Depositphotos

Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно новому Водному кодексу, промышленные и теплоэнергетические предприятия обязаны до 10 июня 2027 года разработать планы перехода на системы оборотного и (или) повторного водоснабжения. Это требование обязательно для получения разрешения на специальное водопользование, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Отмечается, что практическая реализация планов должна быть обеспечена не позднее пяти лет после их утверждения. Исключение составляют организации, которые уже полностью эксплуатируют системы оборотного или повторного водоснабжения и сократили непроизводительные потери воды.





Если водопользователь предоставляет услуги по подаче воды промышленным потребителям, договоры должны содержать условия по разработке и представлению удельных норм водопотребления и водоотведения. В них обосновываются объемы водопотребления и водоотведения на пятилетний срок с целью снижения потерь воды и дальнейшего получения разрешений на специальное водопользование.





В случае невыполнения требований по разработке и реализации планов перехода на оборотное и повторное водоснабжение бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации вправе отказывать в выдаче или продлении разрешения на специальное водопользование.





Наличие таких планов подтверждает готовность предприятий к внедрению водосберегающих технологий и снижению нагрузки на водные ресурсы страны. Новые нормы, представленные в Водном кодексе, устраняют декларативный характер прежних требований, делая внедрение оборотного водоснабжения обязательным и юридически действенным механизмом. Впервые создаются правовые стимулы и санкции, направленные на внедрение водосберегающих технологий и охрану водных ресурсов от истощения, что соответствует стратегическим целям водной политики государства", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.



