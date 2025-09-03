Работникам водного хозяйства в РК повысят зарплату

Увеличение будет произведено с сентября

Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступили в силу разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации поправки в закон "О естественных монополиях", предусматривающие повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов в области энергетики, сообщили в пресс-службе ведомства.





Отмечается, что увеличение заработной платы работников водного хозяйства будет произведено с сентября текущего года.





В общей сложности увеличится заработная плата более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50%", - уточнили в министерстве.





Разработка поправок началась в прошлом году. В июне текущего года законопроект был подписан главой государства.





Министерство уделяет особое внимание повышению статуса и улучшению условий труда специалистов водного хозяйства. Например, в этом году все 425 сезонных работников "Казводхоза" были обеспечены постоянным трудоустройством. Проводится большая работа по повышению квалификации специалистов-водников, в том числе и за пределами Казахстана. Эти и другие принятые на сегодня меры позволили добиться заметного прогресса в вопросе повышения статуса тех, кто стоит на страже водной безопасности республики", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





По данным ведомства, в 2024 году оплата труда работников РГП "Казводхоз" была увеличена на 25%.