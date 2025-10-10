09.10.2025, 20:28 81491
Русский язык объединяет наши страны - Токаев выступил на саммите в Душанбе
Фото: Акорда
Душанбе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия", проходящем в Душанбе, сообщает пресс-служба Акорды.
Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что первый саммит "Центральная Азия - Россия", состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.
Сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией", - отметил он.
Президент в своей речи обозначил актуальные направления дальнейшего многостороннего и двустороннего взаимодействия стран региона и России. Одним из основных он назвал развитие торговли и кооперации в индустриальной сфере.
Он сообщил, что стороны выступают за постепенное устранение всех торговых барьеров, активизацию взаимной торговли и расширение номенклатуры товарооборота.
Еще одним приоритетным направлением Касым-Жомарт Токаев считает укрепление транспортно-логистических связей.
Для Казахстана взаимодействие с Россией стратегически важно. В силу географического фактора Казахстан в состоянии обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга в качестве центрального звена евразийской транспортно-логистической сети. Россия же - это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки", - заявил президент.
Далее глава государства высоко оценил колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере энергетики.
Президент считает неизменным приоритетом развитие многогранных культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России.
Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом "Единство в многообразии", - отметил глава государства.
Глава государства выразил уверенность в том, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве.
10.10.2025, 15:47 25771
Назначен глава Комитета железнодорожного и водного транспорта
Им стал Нуржан Кельбуганов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета
Фото: Правительство РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра транспорта Республики Казахстан Кельбуганов Нуржан назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта, сообщает пресс-служба правительства РК.
В разные годы Нуржан Кельбуганов работал в железнодорожной отрасли, занимал различные руководящие должности в структуре АО "НК "КТЖ" - от директора по оперативной работе Акмолинского филиала компании до заместителя генерального директора "КТЖ - Грузовые перевозки" по маркетингу и планированию.
С марта 2024 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.
Ранее от должности был освобожден глава Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса РК.
Напомним, в августе с поста вице-министра транспорта был уволен Сатжан Аблалиев. Ранее в КНБ сообщили о задержании вице-министра транспорта по подозрению в коррупции.
10.10.2025, 14:16 31981
Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев
Фото: Акорда
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран Содружества экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Он предложил использовать эффективные инструменты раннего выявления и предупреждения подобных кризисов, сообщила пресс-служба Акорды.
Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации", - подчеркнул Токаев.
В своем выступлении президент также отметил, что Казахстан открыт для сотрудничества со всеми странами СНГ в области цифровизации и искусственного интеллекта.
Он рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 тыс. студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов.
Глава государства предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами Содружества в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.
Кроме того, президент РК предложил на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Миссией которой станет поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики.
Казахстан тоже пытается предпринимать усилия для развития данной сферы. Добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила 2 млрд долларов, в нем занято 143 тысячи человек. Креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект, но, что крайне важно, стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между нашими странами. Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен", - сказал глава государства.
10.10.2025, 12:29 28771
Генплан Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям города - эксперты
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса, считают в экспертной комиссии по оценке генплана, пишет газета "Время" в статье "Алматинский тупик".
При этом глава города Дархан Сатыбалды считает, что "важно избегать чрезмерной плотной застройки, которая ухудшает условия жизни горожан".
Впечатление, что у властей пока нет четкого понимания, как нужно развивать мегаполис с учетом всей его специфики", - говорится в статье.
По мнению активиста-эколога Абая Ерекенова, входившего в состав экспертной комиссии, генплан развития города до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
Генплан основан на заведомо устаревших данных с 2009 по 2016 год. Власти манипулируют численностью населения Алматы и агломерации, опираясь на регистрацию, которая не отражает реальную картину. Цель - как-то обосновать дальнейшую уплотняющую и точечную застройку в интересах определенных лиц. Генпланы развития Алматы и агломерации логически не связаны между собой, что делает их бессмысленными. А ведь их надо рассматривать как единый дышащий организм, с учетом ежедневных транспортных потоков, перемещения миллионов людей, горно-долинной циркуляции воздуха", - говорит эксперт.
В пример он привел недавний пожар на мусорной свалке в Алматинской области, который показал полное отсутствие какого-либо понимания в этом вопросе у разработчиков генпланов Алматы, агломерации и Алатау. В генплане также нет ключевых научных исследований по водному балансу города, разделов по водоотведению, канализации, очистке воздуха, почвы, реальному трафику и пассажиропотоку даже по основным магистралям.
Кроме того, уплотняющая застройка увеличивает количество жертв любого масштабного ЧС. Места спасения на случай землетрясения застраиваются, возводятся дворы-колодцы, из которых практически не выбраться.
Архитекторы считают, что власти просто снимают кальку с международных решений, без учета местных реалий.
Власти много говорят о том, что застройка должна быть совмещена с инфраструктурой. Но застройщики тратиться на нее не хотят. Да, где-то строят, ремонтируют школы, но это больше похоже на подачку городу. Пример - район бывшего плодоконсервного комбината. Сколько было обещаний, что появятся прогулочная зона, школы. В результате - человейник. Другая нерешаемая проблема - транспорт. Еще Байбек говорил о том, что в пригород надо электрички запускать. Прошло почти 10 лет… Зато решили платные парковки во дворах сделать, чтобы автомобиль стал дорогим средством передвижения. Но где альтернатива? Другой парадокс: под многоуровневые паркинги в городе земли нет, зато под ЖК есть", - говорит архитектор, дизайнер Валерия Букейханова.
Другим удручающим фактом эксперт считает пробивку улиц, в частности проспекта Абая.
Проспект Абая был связующей две части города улицей, ее все любили. Сейчас ужасная застройка вдоль проспекта, разрушена сама структура улицы, круглосуточно здесь пробки. Продуманных шагов нет, все делается с колоссальными затратами. В городе идет массовый снос частного сектора, что вызывает возмущения, как в микрорайоне Ожет. А ведь еще предстоит изъять сотни, если не тысячи участков", - говорит Букейханова.
По словам экспертов, город развивается хаотично, коммунальная инфраструктура не успевает за ростом новостроек, а транспорт, социальные объекты - за ростом населения.
Между тем власти уже озвучили планы по дальнейшей застройке и развитию инфраструктуры.
Для продления четырех улиц - Хмельницкого, Тлендиева, Муканова и проспекта Райымбека - в Алматы снесут более 400 домостроений. Также под строительство линии скоростного общественного транспорта (BRT) будут изымать 14 земельных участков в Алмалинском, Жетысуском, Ауэзовском, Алатауском и Наурызбайском районах", - говорится в статье.
Также продолжится строительство метро: на запад, до станции "Барлык", на восток - до аэропорта и на север - в сторону города Алатау.
Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в кулуарах мажилиса рассказал, какие ограничения на строительство введут в Алматы в рамках нового Строительного кодекса.
10.10.2025, 10:27 45616
На портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации
Фото: НИТ
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения информационной безопасности и защиты пользователей с октября текущего года на портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации, сообщили в пресс-службе АО "НИТ".
Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал "Открытое правительство")", - пояснили в компании.
Отмечается, что новая система авторизации направлена на повышение уровня информационной безопасности и защиту данных пользователей при работе с государственными онлайн-сервисами. Второй этап авторизации защищает граждан в случае утери доступа к ЭЦП-ключу, а также при несанкционированном доступе к порталу eGov.kz третьими лицами с использованием ключа пользователя. Для этого необходимо подтверждение личности пользователя через номер мобильного телефона, привязанный к учетной записи портала eGov.kz.
Что делать, если пользователю не приходит SMS от 1414?
Чтобы корректно получать SMS-коды, пользователю необходимо убедиться, что его номер телефона привязан к учетной записи на портале eGov.kz. Если номер не привязан к учетной записи, пользователь не сможет получать сообщения от 1414. Ознакомиться с инструкцией привязки номера мобильного телефона к учетной записи портала eGov.kz можно здесь.
Есть ли альтернативный способ авторизации без SMS-кода?
Пользователь может авторизоваться на портале eGov.kz, используя для этого мобильное приложение eGov Mobile. Для этого необходимо отсканировать со страницы авторизации портала eGov.kz специальный QR-код через мобильное приложение eGov Mobile.
Что делать, если пользователь находится за границей?
Если пользователь находится за пределами Республики Казахстан, SMS-сообщения от 1414 поступят только при условии включенного международного роуминга. Поэтому перед использованием государственных услуг портала eGov.kz за рубежом важно убедиться, что услуга роуминга активна.
Передача ключей электронной цифровой подписи третьим лицам недопустима, поскольку ЭЦП является персональным средством идентификации и приравнивается к собственноручной подписи. За передачу ЭЦП другим лицам предусмотрена административная ответственность", - подчеркнули в НИТ.
Во избежание нарушений при работе с ЭЦП документы от имени юридического лица могут подписывать только руководитель или лица, официально уполномоченные организацией. Каждый использует свою ЭЦП, а доверенность лишь подтверждает, что человек имеет право подписывать документы от юридического лица. Если информационная система, где происходит подписание, требует дополнительных полномочий, необходимо уточнить порядок действий у владельца системы.
Физические лица и индивидуальные предприниматели могут официально уполномочить другое лицо на подписание документов от их имени. При этом каждый использует свою ЭЦП, выданную на его имя.
В случае выявления нарушений физические и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности. В зависимости от категории нарушителя предусмотрены следующие размеры административных штрафов:
- физические лица - 50 МРП (196 600 тенге);
- должностные лица, субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации - 100 МРП (393 200 тенге);
- субъекты среднего бизнеса - 150 МРП (589 800 тенге);
- субъекты крупного бизнеса - 200 МРП (786 400 тенге).
Изменение в порядке авторизации введено согласно требованиям пункта 47 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности", где предусмотрено обязательное использование многофакторной аутентификации. Обновленный порядок авторизации касается и физических, и юридических лиц", - уточнили в НИТ.
10.10.2025, 09:45 48016
Обновлены условия въезда казахстанцев в Египет, Латвию, Мексику и Россию
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана предупредило казахстанцев об обновлении условий въезда в Египет, Латвию, Мексику и Россию.
Латвийская Республика
Согласно официальной информации Министерства иностранных дел Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года действует новый порядок въезда в Латвию. Граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной латвийской визы, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv.
В форме указываются цель поездки, даты и место пребывания, маршрут, контакты, а также данные о службе в государственных или силовых структурах путешественника и его ближайших родственников. За непредоставление либо недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность с возможным штрафом до 2000 евро. Исключение составляют дипломаты и лица, совершающие краткосрочные служебные поездки в дипломатические представительства. После подачи данных система направляет подтверждение на электронную почту.
Арабская Республика Египет
Согласно официальной информации посольства Арабской Республики Египет, с 1 октября 2025 года вступили в силу новые требования визового режима Египта в отношении граждан Республики Казахстан:
- граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери);
- граждане РК, достигшие 21 года, при туристической поездке сроком не более 15 дней, ограниченной зоной Шарм-эль-Шейха, смогут оформить визу по прилете в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха;
- граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.
Мексика
Согласно информации Национального института миграции, опубликованной на официальном правительственном портале Мексики, граждане Казахстана могут въезжать в Мексику без мексиканской визы, если у них есть действующая многократная виза США, Канады, Великобритании, Японии или одной из стран Шенгенской зоны.
Въезд разрешается на срок до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых встреч без получения дохода. Виза должна оставаться действительной на весь период пребывания в Мексике. При отсутствии указанных виз необходимо заранее оформить мексиканскую визу в консульстве.
Российская Федерация
На основании положений Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" в Российской Федерации вводится эксперимент по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства (эксперимент).
Эксперимент включает в себя два этапа пересечения государственной границы Российской Федерации.
Первый этап действует с декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (Оренбургская область). В рамках него осуществляется сбор биометрических персональных данных иностранных граждан.
Второй этап действует с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и предусматривает выполнение правил организации. Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, необходимо не позднее чем за 72 часа до въезда (в экстренных случаях - не позднее чем за 4 часа) направить в приложении ruID сведения о целях въезда и пребывания в России.
В настоящее время заполнение и отправка информации посредством приложения ruID носят добровольный характер. Граждане РК могут въезжать на территорию РФ без подачи заявления через приложение.
Эксперимент не распространяется на следующие категории иностранных граждан:
- главы дипломатических представительств и главы консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также члены их семей;
- сотрудники дипломатических представительств и работники консульских учреждений, а также члены их семей;
- должностные лица международных организаций (или их представительств), заключивших соглашения с правительством РФ об условиях пребывания на территории РФ, и члены их семей, а также должностные лица международных организаций, въезжающие в РФ или выезжающие из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей;
- владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также иных действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых РФ в этом качестве, при наличии в них дипломатической или служебной визы, въезжающие в РФ или выезжающие из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей или в составе официальных делегаций, а также члены их семей;
- иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие 6-летнего возраста.
09.10.2025, 15:10 98296
Токаев прибыл в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия - Россия"
Фото: Акорда
Душанбе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе. В международном аэропорту его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщает Акорда.
Сегодня президент Казахстана проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите "Центральная Азия - Россия".
Завтра запланировано участие президента Казахстана в заседании совета глав государств СНГ.
Дополнено 09.10.2025, 16.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана. Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, Минск поддержал инициативу Казахстана о создании формата "СНГ плюс". Идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при содружестве.
09.10.2025, 11:05 112646
Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлили еще на полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК приняло решение продлить на полгода запрет на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.
Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость", - пояснили в кабмине.
Ранее запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа продлевали в мае.
Вчера на заседании МВК также было принято решение продлить на шесть месяцев запрет на вывоз бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранить действие квоты на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота в объеме 120 тыс. голов.
09.10.2025, 09:05 102101
В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате
Фото: Depositphotos
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях борьбы с черным рынком воды с 1 января 2026 года договоры между РГП "Казводхоз" и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В настоящий момент министерством разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью данной системы РГП "Казводхоз" будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня.
В ноябре текущего года планируется пилотное внедрение биллинговой системы.
Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 250 млн кубометров сокращены потери воды на ирригационных системах.
