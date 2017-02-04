Сагинтаев поставил перед кабмином задачу не допускать траты госсредств ради их освоения

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в правительстве прошло заседание, на котором обсудили реализацию задач, поставленных накануне главой государства перед кабмином.

В ходе заседания премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал к качественному и равномерному планированию расходов с целью экономного обращения с бюджетными средствами. В этой связи Министерству финансов необходимо проявить жесткую позицию при утверждении планов финансирования госорганов и акиматов, передает Kazakhstan Today.

"По итогам первого полугодия при низком освоении ставить вопрос о перераспределении бюджетных средств на другие цели. Мы не должны допускать неэффективного освоения ради освоения", - подчеркнул Сагинтаев.

Также на заседании был затронут вопрос медстрахования. Как отметил глава правительства, в сфере здравоохранения в первую очередь необходимо принять меры по увеличению закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения у отечественного производителя на долгосрочной основе, при этом обеспечить прозрачность процедур их закупа, пишет сайт премьер-министра.

"Для эффективного использования медтехники поручаю разработать механизм закупа медтехники с условием обеспечения сервисного обслуживания поставщиками на весь срок ее эксплуатации", - сказал Сагинтаев.

Кроме того, для корректного ценообразования поручено сформировать Единую номенклатуру медицинской техники. Особое внимание уделить внедрению обязательной системы медстрахования.

"Что касается образования, в целом президентом поддержаны новые подходы в данной сфере", - отметил глава правительства.

Он поручил министру образования Сагадиеву организовать грамотную разъяснительную работу среди населения по переходу на 12-летнюю систему образования, трехъязычие и новую систему ЕНТ. "К этой работе должно подключиться и Министерство информации и коммуникаций", - сказал премьер.

Также Сагинтаев отметил, что в ходе совещания с президентом Казахстана "прозвучала справедливая критика за низкие темпы применения механизмов ГЧП, особенно в регионах. В этой связи премьер-министр поручил Министерству нацэкономики в месячный срок провести работу по дальнейшему упрощению процедур.

До конца первого квартала поручено расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе.

"Одновременно с этим Министерству нацэкономики совместно с отраслевыми министерствами при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП", - подчеркнул Сагинтаев.

Кроме того, в связи с предстоящим уточнением республиканского бюджета глава правительства поручил министру финансов Султанову уже на этой стадии руководствоваться этими принципами и отклонять даже ранее согласованные проекты.

Также в ходе заседания правительству поручено ускорить и завершить приватизацию предприятий до конца 2018 года. "Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения правительства по утверждению конкретного перечня объектов, подлежащих приватизации до 2018 года", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что большинство объектов должно быть реализовано в этом году. Минфину надо мониторить ежемесячный график реализации. "Любое опоздание от графика будет наказываться", - подчеркнул премьер-министр.

Накануне глава государства поручил подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности и квазигосударственном секторе. В этой связи Сагинтаев поручил Министерству национальной экономики ликвидировать объекты, не входящие в указанные перечни, как не соответствующие принципам Yellow Pages Rules. Эта работа должна быть завершена до 1 марта.

Также в ходе заседания глава правительства отметил, что по улучшению бизнес-климата в РК сделано немало, однако регуляторная нагрузка на бизнес продолжает расти. "С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов. С другой - за этот же период количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% - это акты акиматов и маслихатов", - сказал он.

В этой связи премьер-министр поручил министерствам национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе. Помимо этого, Министерству нацэкономики совместно заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" было поручено в месячный срок завершить масштабную ревизию всех контрольно-надзорных функций.

"В первую очередь надо сократить завышенные требования к бизнесу и административные барьеры. Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году", - подчеркнул Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что со стороны главы государства было много нареканий к деятельности налоговых органов. Особенно в части необоснованных проверок и сложности применения налогового законодательства на практике. В этой связи Сагинтаев поручил перестроить работу Комитета госдоходов Министерства финансов РК на предмет оптимизации проверок бизнеса. Кроме того, премьер-министр поручил в месячный срок совместно с Генеральной прокуратурой разобраться по необоснованно заведенным делам.

"Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела", - отметил Б. Сагинтаев.

Также премьер-министр поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными органами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым.

"Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса. Но в соответствии с поручением президента министерствам нацэкономики и финансов необходимо разработать раздельные Налоговый и Таможенный кодексы", - заключил Сагинтаев.

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