Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В сенате состоялась встреча с руководством Министерства информации и коммуникаций и Министерства сельского хозяйства по вопросам ведения государственного земельного кадастра и состояния государственного контроля за использованием и охраной земель. На встрече сенаторы указали на наличие недостоверных данных в земельном кадастре, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие открыл председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сената Женис Нургалиев. Он отметил, что учет земель в составе государственного земельного кадастра, а также государственный контроль за использованием и охраной земель являются основными регулирующими функциями государства при управлении земельными ресурсами, сообщила пресс-служба палаты.

В выступлении были отмечены недостатки в ведении земельного кадастра. По словам Нургалиева, достоверность его сведений далека от идеала, что подтверждается множеством судебных разбирательств и жалоб владельцев земельных участков в различные государственные органы. Речь идет о накладках земельных участков, наличии двух или более правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на один и тот же участок и так далее.

Нургалиев напомнил, что в ходе недавнего выездного заседания в Жамбылской области члены сенатского комитета столкнулись с недостоверными сведениями о наличии и использовании орошаемых земель как в целом по республике, так и по данному региону.

"Несоответствие кадастровых данных фактическому состоянию и положению земель способно в значительной мере подорвать репутацию земельного кадастра, поэтому содержащаяся в кадастре информация нуждается в периодическом уточнении и обновлении", - сказал парламентарий, отметив необходимость наладить качественный учет сельскохозяйственных угодий.

Сенатор указал и на организационные проблемы в данной сфере. Он отметил, что в соответствии с земельным законодательством на Комитет по земельным ресурсам Министерства сельского хозяйства возложена организация ведения государственного земельного кадастра и составление баланса земель Республики Казахстан. В то же время деятельность по ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель отнесена к государственной монополии, и ее осуществляет госкорпорация "Правительство для граждан" Министерства информации и коммуникации. По мнению депутата, такая двойственность негативно влияет на развитие автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.

С докладами на встрече выступили вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Ермек Карентаев, заместителя председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Галым Каркинбаев. В обсуждении темы приняли участие депутаты сената.

Как отметили в пресс-службе, выработанные по итогам встречи рекомендации будут направлены в заинтересованные государственные органы.

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