Сотни стоматологических клиник проверит Минздрав по поручению Генпрокуратуры

Фото: МИД РК

Джакарта. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В мероприятии приняли участие представители более 40 туристических компаний, международных авиалиний и деловых кругов Индонезии.





Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел подробную страновую презентацию туристического потенциала, рассказал об уникальных региональных особенностях и достопримечательностях Казахстана.









Дипломат напомнил о действии безвизового режима в РК для граждан Индонезии (до 30 дней) и пригласил участников встречи к активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения уровня взаимного туристического обмена, деловых и человеческих связей между двумя дружественными странами.





Было также отмечено, что в случае инвестирования не менее $300 тыс. в экономику Казахстана инвестор получает "золотую визу" и 10-летний вид на жительство в РК.





Руководство ASITA и турагентства Индонезии выразили большой интерес и готовность продолжить расширять взаимовыгодные туристические и человеческие связи с Казахстаном, а также укреплять деловое партнерство между двумя странами.





В ходе круглого стола участникам были показаны видеоролики о богатом туристическом потенциале и представлена фотовыставка с красивейшими природными ландшафтами Казахстана. Гости мероприятия также попробовали национальную казахскую кухню и получили информативные и туристические материалы о Казахстане.