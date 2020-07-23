Спецпорядок государственных закупок продлили до 1 октября

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Специальный порядок государственных закупок продлили до 1 октября, сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев вчера на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

С введением спецпорядка госзакупки товаров на первом этапе осуществляются упрощенно и только среди отечественных товаропроизводителей. И лишь в случае отсутствия заявок, закупки таких товаров осуществляются среди остальных поставщиков. Перечень казахстанских производителей и товаров, которые они производят, определяются на Межведомственной комиссии по госзакупкам, на основе сведений Министерства индустрии и инфраструктурного развития. На сегодня, через спецпорядок у отечественных товаропроизводителей закуплено товаров на сумму свыше 62 млрд тенге. Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге. Кроме того, в рамках спецпорядка приняты антикризисные меры, оперативно закуплены работы по дорожной карте занятости, а также сезонные работы на 955 млрд тенге. Учитывая эффективность Специального порядка, его действие продлено до 1 октября 2020 года", - сообщил министр.

Кроме того, он сообщил, что в рамках законопроекта по вопросам государственных закупок предлагаются нормы, которые также будут способствовать развитию местного содержания.

Так, вводится новый способ закупок с использованием рамочных соглашений. Это позволит сократить выбор поставщика до 5 дней при средней продолжительности в 1,5 месяца.

Так как рамочные соглашения долгосрочны, данный способ позволит осуществить импортозамещение часто закупаемых товаров и обеспечить гарантированный сбыт продукции казахстанским товаропроизводителям.

Также вводится еще один новый способ закупок - через Электронный магазин. Он будет использоваться при закупках малозначительных товаров вместо одного источника.

Таким образом, расширится конкурентная среда, что повлияет на развитие казахстанского бизнеса, в том числе отечественных производителей.

В соответствии с поручением главы государства законопроект исключает участие политических служащих в госзакупках.

Для этого уже сейчас реализуется пилотный проект по централизации госзакупок.

С внедрением повсеместной централизации значительно снизится количество организаторов. Упростится администрирование. Это позволит эффективно регулировать местное содержание в госзакупках", - сказал Жамаубаев.

Он рассказал, какие меры принимаются по развитию местного содержания в регулируемых государственных закупках.

Первое. Согласно закону о госзакупках, правительство может устанавливать изъятия из национального режима в том числе для поддержки отечественных товаропроизводителей.

В целях защиты внутреннего рынка уполномоченным органом в сфере развития местного содержания установлены изъятия на автомобили, трансформаторы и кабельную продукцию.

Второе. При разработке техспецификаций заказчики обязаны указывать на национальные стандарты, а в случае их отсутствия на межгосударственные стандарты закупаемых товаров, работ и услуг.

Третье. Госзакупки мебельной продукции и товаров легкой промышленности проводятся только среди отечественных товаропроизводителей, через предквалификационный отбор, где основным критерием выбора поставщика является наличие Индустриального сертификата.

Четвертое. Согласно Типовым договорам о госзакупках работ в строительстве и проектировании, поставщик обязан использовать стройматериалы казахстанского производства. Учитывая, что наибольшую долю в госзакупках составляет сфера строительства, порядка 80%, качественная реализация указанной меры, даст значительный эффект в развитии местного содержания в этой сфере.

Пятое. Аналогичные меры по наличию у поставщиков индустриального сертификата при закупках мебели и товаров лёгкой промышленности и использованию местных стройматериалов, приняты в закупках квазигоссектора.

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