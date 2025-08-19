Строительство ТЭЦ, аграрный сектор и инвестпроекты: Токаеву доложили о развитии Акмолинской области
Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию
Фото: Аkorda.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии Акмолинской области за первое полугодие 2025 года и перспективах развития региона, информирует Акорда.
Как сообщил Марат Ахметжанов, в области сохраняются положительные темпы роста по всем ключевым показателям.
Регион планирует обеспечить валовой выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных - в 2,5 раза", - отметили в Акорде.
Кроме того, президенту было доложено о реализации инвестиционных проектов.
Создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA в Аршалынском районе. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тысяч рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
Глава государства был проинформирован о строительстве социальной инфраструктуры. В частности, за два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир, как за предыдущие 7 лет.
Сокращена очередность социально уязвимых категорий населения на 29%. Решаются многолетние вопросы долевого строительства в городе Косшы. В сфере образования за два года построено 33 объекта на 21 тысячу ученических мест. В новый учебный год регион вступит без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение", - сообщили в Акорде.
Также отмечается, что в плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону.
В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается строительство водопроводных очистных сооружений, качественной питьевой водой будут охвачены 200 тысяч населения областного центра. До конца текущего года природный газ получат еще 9 населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации. Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, провести системную работу по защите от паводковых угроз, а также продолжить работу по привлечению инвестиций.
Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
13 августа сообщалось, что Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау. Позже член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев заявил, что правительство России прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске.