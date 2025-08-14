13.08.2025, 15:54 65261
Строительство Кокшетауской ТЭЦ: Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая
Фото: primeminister.kz
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно финотчету ТЭЦ, 15 июля заключены контракты с компаниями из Китая на разработку проектно-сметной документации - на 10,9 млрд тенге, поставку оборудования и материалов - на сумму 3,1 млрд юаней и на строительно-монтажные и пусконаладочные работы - на 104,7 млрд тенге, сообщает Sputnik.kz.
Таким образом, с китайскими компаниями заключены контракты на 356,3 млрд тенге, отмечает "Курсив".
Напомним, в начале ноября 2023 прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
новости по теме
13.08.2025, 18:47 58716
На социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025-го расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в Казахстане составили 3,3 трлн тенге - на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля этих затрат от общего объема государственных расходов достигла 21, сообщает finprom.kz.
Последние несколько лет удельный вес расходов госбюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в целом имеет тенденцию к уменьшению, за редкими исключениями. В первом полугодии 2020-го он составлял 25%, 2021-го - 24,7%, 2022-го - 22,5%, 2023-го - 21%. В аналогичном периоде 2024 года их доля увеличилась до 22,8%, однако в 2025 году, как можно видеть, она вновь сократилась.
В первом полугодии 2025-го социальная помощь и социальное обеспечение заняли второе место среди всех направлений государственных расходов, уступив лишь образованию (на которое было выделено чуть более 3,6 трлн тенге), что подчеркивает значимость и вес этого направления в структуре бюджета.
Для справки: за первое полугодие 2024 года расходы на социальную помощь и обеспечение составляли 3 трлн тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее.
В местных бюджетах расходы на социальную помощь и социальное обеспечение за первые шесть месяцев текущего года составили 335,9 млрд тенге - на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В региональном разрезе наибольшие расходы в секторе пришлись на бюджет Туркестанской области: 36,8 млрд тенге, рост - на 11,8% за год. На втором месте оказался Алматы (29,6 млрд тенге, также плюс 11,8%), на третьем - Астана (24,4 млрд тенге, плюс 19,2%). В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (21,6 млрд тенге) и Жамбылская (19,8 млрд тенге) области.
Расходы местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение выросли почти во всех регионах, за исключением четырех. В Западно-Казахстанской области они уменьшились на 31,9%, до 11,1 млрд тенге, в Северо-Казахстанской - на 19,9%, до 11,6 млрд тенге, в Костанайской - на 9,2%, до 12,9 млрд тенге, в Кызылординской - на 3,9%, до 19 млрд тенге.
Наибольший рост расходов в секторе был зафиксирован в Астане (на 19,2%), а также в Атырауской (на 18,2%, до 13,3 млрд тенге) и Мангистауской (на 15,5%, до 14,4 млрд тенге) областях, наименьший - в Павлодарской области (на 1,8%, до 17 млрд тенге).
Согласно данным социального исследования Казахстанского института общественного развития за 2024 год, большинство граждан страны считали, что государство в первую очередь должно помогать семьям с жильем - такой вариант выбрали 60,9% опрошенных. Далее среди приоритетных направлений, где, по мнению респондентов, требуется участие государства, были названы трудоустройство (52,8%), помощь в уходе за тяжело больными и инвалидами в семьях (29,9%), а также получение качественных медицинских услуг (29,8%).
В целом государство оказывает поддержку населению различными способами в разных сферах, однако далеко не все участники опроса пользовались соответствующими услугами.
В 2024 году среднемесячный размер назначенных государственных специальных пособий в РК составил 10,1 тыс. тенге, против 9,4 тыс. тенге годом ранее. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получали в среднем 59,1 тыс. тенге, герои Советского Союза и кавалеры орденов славы трех степеней - 511,8 тыс. тенге, семьи погибших военнослужащих - 16,9 тыс. тенге, лица, которым назначены пенсии за особые заслуги - 4,5 тыс. тенге. При этом численность получателей специальных пособий сократилась на 3,3%, составив 213,2 тыс. человек.
За тот же период государственные социальные пособия получили 868,7 тыс. человек - на 1,3% больше, чем годом ранее. Среднемесячный размер пособия составил 68,2 тыс. тенге - на 7,2% больше, чем в 2023-м.
13.08.2025, 11:56 77786
Продкорпорация реализовала 1,2 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по август 2025 года общий объем реализации зерна корпорации достиг 1,2 млн тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.
За последние десять лет такие большие объемы зерна были реализованы компанией впервые. Продкорпорация направила на внутренний рынок 390 тыс. тонн зерна, прямой экспорт составил 360 тыс. тонн и еще 453,3 тыс. тонн зерна корпорации было отправлено за рубеж через трейдеров. В результате доля Продкорпорации в общереспубликанском экспорте зерна составила 8,9%. В прежние годы она не превышала 3-5%", - пояснил председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев.
Поставки пшеницы осуществлялись как на традиционные рынки - Китай, Средняя Азия, Иран, так и на новые экспортные площадки - Марокко и Вьетнам. После пятилетнего перерыва корпорация возобновила отправку зерна в Азербайджан и Грузию. Активизации отгрузок во многом способствовала программа субсидирования расходов на перевозку пшеницы на дальние приоритетные рынки. Кроме того, благодаря государственным мерам поддержки казахстанскую мягкую стандартную пшеницу распробовали потребители стран Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
До сих пор Казахстан на мировых рынках был известен преимущественно как поставщик дурума или пшеницы hi-pro. В первой половине 2025 года зарубежные партнеры смогли оценить качество казахстанской мягкой пшеницы, и теперь направляют запросы на заключение долгосрочных контрактов", - сообщил глава Продкорпорации.
В частности, интерес к казахстанскому зерну проявляют Таиланд, Мьянма, Алжир.
Одним из крупных достижений Продкорпорации стала организация мультимодальной перевозки зерна в Марокко и Вьетнам, когда груз отправляется в контейнере по железной дороге до морского порта, а затем перемещается на судно для дальнейшей транспортировки. Таким образом, компания прокладывает новые экспортные маршруты для казахстанских зернопроизводителей и трейдеров", - отметили в МСХ.
12.08.2025, 17:44 118236
Предприятие по производству коммерческой и специализированной техники создано в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписаны учредительные соглашения о вхождении Sinotruk в состав казахстанской компании Saran Machinery, сообщает пресс-служба главы правительства страны.
Таким образом, завершен процесс создания совместного предприятия по производству коммерческой и специализированной техники", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что новый завод станет ключевым элементом в развитии производства коммерческой техники в стране.
Совместное предприятие расположено в городе Сарани на базе ТОО "Saran Machinery". Производственная мощность предприятия составит до 10 тысяч единиц техники в год, включая грузовики марки HOWO. Новый завод будет оснащен современным технологическим комплексом, в том числе первой в Казахстане линией катафорезной обработки металла", - заявили в правительстве.
Отмечается, что эта установка обеспечит высокую защиту кузовов от коррозии и значительно увеличит срок службы техники.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области.
12.08.2025, 09:17 145301
Рост ВВП Казахстана составил 6,3%
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.
Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг - на 5,2% (при этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля), промышленность - на 6,9%.
Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли как транспорт и складирование - рост на 22,5%, строительство - на 18,5%, оптовая и розничная торговля - на 8,6%, горнодобывающая промышленность - на 8,5% и обрабатывающая промышленность - на 6,1%.
Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%. Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года). Высокие темпы зафиксированы в Туркестанской области (+34,6%) - за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог, в Актюбинской (+25,6%) - благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог, в Жамбылской (+13,1%) и Восточно-Казахстанской областях (+5,9%), где реализуются проекты по возведению жилых домов, медицинских объектов и линий электропередач.
В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года - 8,4%). За отчетный период оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная - на 6,6%. Наиболее заметная динамика отмечена в Костанайской области (+17,6%), Северо-Казахстанской (+12%) и Астане (+9,2%), где активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.
По данным МНЭ, в промышленном производстве показатель составил 6,9%. Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли Жамбылская область (+18,2%), Северо-Казахстанская (+14,9%), города Шымкент (+15,8%) и Алматы (+13,5%), а также Туркестанская область (+12,3%).
В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили машиностроение (+14%), производство продуктов питания (+9,2%), нефтепродуктов (+8,6%), продукции химической промышленности (+6%) и металлургии (+1,3%).
Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%. В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).
Напомним, рост экономики Казахстана по итогам 2024 года составил 5%.
09.08.2025, 12:11 305901
Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова об осуществленном накануне запуске строительства первой атомной электростанции в Алматинской области, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.
Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции.
Бектенов в свою очередь подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства. Правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.
Напомним, что 8 августа в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. Электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе. АЭС обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средним специальным - 550 человек, профильным техническим - 850 человек.
08.08.2025, 17:13 355956
В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в июле 2025 года подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо, сообщает Казахстанская ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.
В июне литр АИ-92 стоил в среднем 210 тенге, АИ-95/96 - 265 тенге, АИ-98 - 302 тенге, дизтопливо - 310 тенге. Годом ранее цены были ниже на 8-17 тенге в зависимости от марки топлива. В июле сильнее всего подорожал АИ-92 - на 1,8%, дизельное топливо - на 1,2%. В годовом выражении лидером стал летний дизель: +7%", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в ассоциации, с февраля 2025 года цены на бензин отпущены в свободное плавание.
Ранее на пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать".
Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.
08.08.2025, 13:58 364506
Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе
Фото: Кадр из видео
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская атомная электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе, об этом в ходе торжественной церемонии запуска работ по строительству первой АЭС в Казахстане сказал заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.
В Казахстане будут производить собственное ядерное топливо", - сказал Асет Махамбетов, отметив, что Казахстан добывает порядка 40% от мирового объема добычи природного урана и занимает в этой сфере первое место.
В ААЭ отметили, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам начала производства топлива.
Напомним, сегодня в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации.
В ААЭ рассказали, что инженерно-изыскательные работы включают предварительное исследование не менее трех альтернативных площадок с целью определения наиболее подходящей. В работы будут привлечены казахстанские организации. Срок проведения работ составит порядка 18 месяцев, в период которых будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на детальное изучение природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных характеристик территории.
Будет осуществлено изучение полного годового цикла природных и климатических условий, включая сезонные изменения, с целью получения объективных данных о характеристиках площадки (сезонные колебания уровней грунтовых вод, паводковые и метеорологические явления, сейсмическая активность и др.) для дальнейшего проектирования АЭС и подготовки к строительству в соответствии с международными и национальными требованиями по безопасности", - пояснили в ведомстве.
На основе изысканий будет принято окончательное решение о размещении станции. Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции.
Ввод АЭС в эксплуатацию планируется в 2035 году. Станция обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средним специальным - 550 человек, профильным техническим - 850 человек, отметили в пресс-службе.
Напомним, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция).
Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы. При этом, атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - добавили в ААЭ.
07.08.2025, 16:39 371246
Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении предельного размера налоговой задолженности", передает корреспондент агентства.
В целях реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан утверждается предельный размер налоговой задолженности, при превышении которого налоговым органом производятся способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности", - сообщается в кратком содержании проекта.
При этом отмечается, что налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются - только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляются пени.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.
