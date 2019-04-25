Таксопарки Алматы будут предоставлять в налоговые органы данные о частных извозчиках

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы заключило меморандум с "Яндекс.Такси Казахстан" с целью привлечения к уплате налогов водителей такси, передает Kazakhstan Today.





На сегодняшний день основная часть поездок осуществляется через сервис "Яндекс.Такси", который работает в 20 городах Казахстана. Согласно сведениям представителей "Яндекс.Такси", только за один месяц 2018 года через сервисы объединенной компании по всем странам было осуществлено 62 млн поездок и данное число с каждым днем увеличивается", - отметили в пресс-службе Департамента госдоходов Алматы.





Тем не менее, как подчеркнули в управлении, не все извозчики добросовестно исполняют налоговые обязательства, что свидетельствует о недопоступлении налогов в бюджет.





В этой связи управлением подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с крупнейшим агрегатором служб такси "Яндекс.Такси Казахстан". Согласно меморандуму, "Яндекс.Такси Казахстан" будет оказывать содействие по обеспечению исполнения налоговых обязательств частными извозчиками. Кроме того, все таксопарки, работающие по сервису "Яндекс.Такси", будут представлять сведения по частным извозчикам в налоговые органы", - пояснили в ведомстве.





В связи с этим с 1 февраля текущего года "Яндекс.Такси Казахстан", а также таксопарки, работающие по приложению "Яндекс.Такси", будут требовать от частных извозчиков исполнения налоговых обязательств.





Согласно изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс, с 2019 года налогоплательщики данной категории могут рассчитываться с бюджетом одним из двух способов: путем регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, где ставка налога составляет 1% от дохода или без регистрации в налоговом органе с ежемесячной уплатой 1 МРП (2525 тенге) единого совокупного платежа (ЕСП), при соблюдении условий, предусмотренных законодательством.





В управлении напомнили, что ставка ЕСП составляет 1 МРП (2 525 тенге) для городов республиканского и областного значения, столицы; 0,5 МРП (1 263 тенге) - для остальных населенных пунктов.





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