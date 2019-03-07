Астана. 8 ноября. Kazakhstan Today - Тарифы на тепло и электричество временно снизили в Астане после выявления нарушений со стороны энергокомпаний, передает Kazakhstan Today.





Проверку законности формирования тарифов на тепло и электроснабжение монополистами АО "Астана-Энергия", АО "Астана-РЭК", АО "Астана-Теплотранзит" и ТОО "Астанаэнергосбыт" провела прокуратура Астаны. Было установлено, что эти компании "допускали многочисленные нарушения законодательства в сфере естественных монополий, производили нецелевое использование бюджетных средств, не исполняли инвестиционные программы", сообщила пресс-служба ведомства.





В частности, компания "Астанаэнергосбыт" при согласовании предельной цены с антимонопольным органом указала, что приобретение одного киловатта-часа электроэнергии будет осуществляться за 11,8 тенге. На самом деле закуп производился в два раза дешевле.





Также одним из действий субъекта монополии, причинившим убытки потребителям, признается неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных уполномоченным органом размеров. АО "Астана-Энергия" за 2017 год не исполнило статьи затрат на общую сумму 474 млн тенге. Вышеуказанная сумма должна быть компенсирована потребителям", - добавили в прокуратуре.





В итоге по инициативе прокуратуры для трех монополистов введен временный компенсирующий тариф, снижающий цены на электричество и тепло на сумму 1,2 млрд тенге. Сейчас тарифы на теплоснабжение снижены с 3016,52 тенге до 2842,99 тенге за гигакалорию и на электричество с 14,59 тенге до 13,89 тенге за киловатт-час.





Аналогичная проверка работы монополистов прошла в Актюбинской области. Прокуратура региона по результатам совместного анализа с антимонопольным органом снизила тарифы на электроэнергию и теплоснабжение. К административной ответственности за неисполнение тарифных смет привлечены семь субъектов естественных монополий, производящих тепловую энергию: АО "Трансэнерго", ГКП "Коммунальщик", КГП "Эмба жылу", КГП "Шубаркудык жылу", КГП "Жемжылу", КГП "Никельтау жылу", КГП "Мартук сервис".





В частности, в деятельности ТОО "Актобеэнергоснаб" установлены факты получения сверхдохода в размере 122,1 млн тенге.





На 490,41 тенге снижен тариф за тепло, поставляемое КГП "Коммунальщик" для жителей города Кандыагаш Мугалжарского района, так как монополист не исполнил тарифную смету на сумму 62,8 млн тенге, которая включена в стоимость цены за тепловую энергию.





В результате предприятием тариф снижен с 3131,66 тенге до 2641,25 тенге за одну гигакалорию", - отметили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области.





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