Токаев доложил президенту о плане законопроектных работ на предстоящую парламентскую сессию

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем сената парламента Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев проинформировал главу государства об основных результатах законодательной деятельности третьей сессии VI созыва верхней палаты парламента и плане законопроектных работ на предстоящую сессию.

"На предстоящую сессию запланировано рассмотрение большого числа законопроектов в сфере экономики, а также ряда международных документов. Правительство готовит целый пакет законодательных инициатив, по которым нам необходимо провести работу. Продолжаем также работать по осуществлению ранее принятых программ инфраструктурного и индустриального развития, реализации Пяти президентских социальных инициатив", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Касым-Жомарт Токаев доложил, что по итогам прошедшей сессии депутатами сената было принято 84 закона, в том числе в сфере налогообложения, таможенного регулирования, бюджетного администрирования и другие.

В контексте ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря президент Казахстана отдельно остановился на результатах состоявшегося Пятого саммита каспийских государств.

"Главы пяти государств подписали конвенцию Каспийского моря, к которой мы шли более 20 лет. Все международные эксперты отмечают большое значение данного решения, которое будет способствовать дальнейшему развитию города Актау и Мангистауской области, созданию в регионе новых рабочих мест, продвижению сферы услуг и туризма", - сказал глава государства.

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