Наказывать за установление препятствий развитию МСБ обещал глава государства

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь наша общая цель - построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем выступлении переизбранный президент подчеркнул, что приоритетной задачей является устранение всех искусственные барьеров и ограничений, сдерживающих предпринимательский дух деятельных граждан.
Он заявил, что предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями.
Государство и бизнес - это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры", - заявил Токаев.
Государству предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами, продолжил он.
Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость", - пояснил глава государства.
По его словам, сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути.
Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни - от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию.
Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов президентского кадрового резерва", - отметил он.
Поэтому, подчеркнул глава государства, крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.
В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций", - заявил президент.