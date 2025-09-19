18.09.2025, 13:18 88546
Токаев назначил заместителя председателя АРРФР
Им стал Даурен Салимбаев
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Акорда.
На должность назначен Даурен Салимбаев.
До назначения Салимбаев работал директором департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций.
Напомним, возглавляет агентство Мадина Абылкасымова, ранее занимавшая должность заместителя председателя Национального банка.
19.09.2025, 16:48 4731
Досаев стал замглавы администрации президента Казахстана
Новость дополняется.
19.09.2025, 16:32 5351
Почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года в Казахстане в государственную собственность вернули 13,7 млн гектаров земель, сообщает пресс-служба правительства страны.
Из них перераспределено 6,2 млн гектаров, из которых 2,1 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 4,1 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4 млн гектаров.
Как отметил в ходе заседания республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, при распределении земель в первую очередь должны учитываться потребности сельчан в пастбищах и интересы фермеров. Подчеркивается, что это позволит увеличить вовлечение земель в сельхозоборот, развивать животноводство и снижать социальное напряжение.
Принципиальное новшество - переход к цифровому формату распределения неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Подготовлены поправки, согласно которым решения будут приниматься на основе электронных конкурсов. До конца года в законодательство необходимо внести соответствующие изменения", - сообщили в правительстве.
Также на заседании озвучили результаты деятельности территориальных подразделений Комитета по управлению земельными ресурсами с начала 2025 года.
Всего проведена 1381 внеплановая проверка на площади 2,1 млн гектаров. Вынесено 1013 предписаний на устранение нарушений, охватывающих 1,5 млн гектаров. Уже начато освоение 350,1 тысячи гектаров по ранее выданным предписаниям. По 52,6 тысячи гектаров идут судебные разбирательства о принудительном изъятии. В целом из запланированных к возврату 2 млн гектаров уже возвращено 1,55 млн гектаров", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
19.09.2025, 11:21 30881
Представляются учителями и обманывают детей: о новом виде мошенничества предупредили в Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - О новом виде мошенничества рассказали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят детям под видом учителей.
Под предлогом "перевыпуска электронного дневника" они просят продиктовать коды из SMS. Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам госуслуг, онлайн-банкингу или банковским счетам родственников", - пояснили в комитете.
В Минпросвещения напомнили: коды из SMS - это личная информация, которую нельзя сообщать никому, кроме родителей.
Что необходимо рассказать ребенку:
- ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из SMS, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы;
- в случае сомнений сразу звонить родителям и уточнять информацию;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать незнакомые приложения.
Что могут сделать родители:
- объяснить ребенку, что настоящие учителя и сотрудники школы никогда не будут просить сообщить коды из SMS или данные банковских карт;
- установить родительский контроль на телефоне и следить за звонками с неизвестных номеров;
- сохранять доверительный контакт с ребенком, чтобы он не боялся сообщить о подобных случаях.
При выявлении подозрительной активности необходимо обратиться в полицию или сообщить в контакт-центр 111.
Ранее Генпрокуратура РК предупредила автолюбителей о новой киберугрозе.
19.09.2025, 10:11 39021
Международную технологию укладки дорожного покрытия начали использовать в Казахстане
Фото: КаздорНИИ
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уложены первые километры дорожного покрытия по международной технологии Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement). Эта система проектирования асфальтобетонных смесей учитывает экстремальные температуры и интенсивные транспортные нагрузки. В свою очередь межремонтный срок службы покрытия может увеличиваться до 20 лет, что делает ее особенно востребованной в резко континентальных климатических условиях страны, сообщили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ).
Необходимость перехода на новые решения продиктована сегодняшними реалиями казахстанских дорог. Каждый год растет интенсивность движения, увеличивается поток грузового транспорта и осевая нагрузка. Но главным вызовом остается климат. Казахстан страна с резко континентальными погодными условиями, где летом температура может подниматься до +50 градусов, а зимой опускаться до -40. Такие перепады приводят к деформациям, трещинам и колееобразованию на покрытиях, построенных по традиционным методам. В результате возникает необходимость в частом проведении ремонтных работ и увеличении затрат на поддержание дорог в рабочем состоянии", - отметили эксперты КаздорНИИ.
Специалисты отмечают, что технология Superpave дает ответ на эти вызовы. Она учитывает температурные режимы и специфику транспортных нагрузок, а состав асфальтобетонной смеси подбирается так, чтобы покрытие сохраняло прочность в условиях сильной жары и морозов.
Адаптацией метода под казахстанский климат занимаются ученые КаздорНИИ. С 2024 года по июнь текущего года специалисты института провели более 300 лабораторных испытаний. Результаты показали, что смеси по системе Superpave лучше противостоят влаге, высоким температурам и повторяющимся нагрузкам. При этом подбор асфальтобетонного состава занимает всего четыре дня вместо 15, при условии, что полимербитумное вяжущее (ПБВ) соответствует марке PG для региона строительства, что ускоряет весь процесс.
Для закрепления новых подходов в прошлом году в Казахстане были утверждены три национальных стандарта. В 2025 году ожидается разработка еще нескольких документов, включая правила проектирования смесей и классификацию битумов по системе PG.
Первые апробационные километры покрытия по Superpave уже уложены на участках Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос, Отар - Узынагаш и Капшагай - Курты, Кызылорда - Жезказган, на улицах Астаны и на участке автодороги Астана - Щучинск.
Также утверждена дорожная карта внедрения технологии, по которой планируется апробация еще трех участков, а мониторинг всех опытных объектов будет вестись до конца 2027 года. По итогам испытаний будет подготовлено заключение о внедрении технологии Superpave.
Для Казахстана внедрение Superpave имеет стратегическое значение. Технология позволит строить дороги, способные выдерживать суровый климат и возрастающую нагрузку, сократит расходы на ремонты и повысит надежность транспортной системы", - отмечают эксперты.
Напомним, в Алматы после случаев провала дорожного покрытия усилили контроль за качеством дорожных работ.
19.09.2025, 09:26 43956
Глава МВД Казахстана принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в Китае
Фото: Polisia.kz
Пекин. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 16-18 сентября 2025 года в Ляньюньгане (КНР) министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности, сообщает Polisia.kz.
В мероприятии участвовали представители правоохранительных органов и эксперты из различных стран мира. На форуме обсуждались актуальные вызовы: транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и незаконная миграция.
Выступая перед участниками, Ержан Саденов подчеркнул, что Казахстан рассматривает цифровую трансформацию как стратегический приоритет.
Мир вступил в новую историческую эпоху. Ускоряются темпы цифрового прогресса. Наряду с широкими возможностями тотальная цифровизация несет в себе и определенные вызовы безопасности. Убежден, что, объединяя полицейскую практику и инновационные технологии, мы сможем достойно противостоять этим угрозам", - сказал министр.
Казахстанская сторона подтвердила намерение присоединиться к Конвенции ООН по киберпреступности, продолжить работу по вступлению в Европейскую конвенцию и активно развивать партнерство в рамках ООН, ШОС, СНГ, Организации тюркских государств и др.
В преддверии форума делегация ознакомилась с новейшими решениями в области общественной безопасности на специализированной выставке, где были представлены современные технологии цифровизации и применения искусственного интеллекта в работе правоохранительных органов.
На полях форума состоялись двусторонние встречи министра Казахстана с генеральным секретарем Интерпола Уркизой, министрами общественной безопасности Китая, внутренних дел Грузии и Монголии, председателем Следственного комитета Беларуси и руководством компании Huawei.
В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия, обмена опытом и внедрения инновационных технологий в сферу обеспечения общественной безопасности. Все встречи прошли в конструктивном формате и подтвердили взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и реализации совместных инициатив в сфере безопасности", - отметили в МВД.
19.09.2025, 09:14 46061
В Алматы усилили контроль за качеством дорожных работ
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы департамент полиции и профильные городские службы усилили контроль за качеством и сроками выполнения дорожных работ, а также привлекают должностных лиц к ответственности за допущенные нарушения, сообщает Polisia.kz.
До конца года в различных микрорайонах города планируется построить и отремонтировать более 120 км автомобильных дорог, тротуаров, велодорожек, а также обустроить остановочные комплексы и надземные пешеходные переходы. Сотрудники полиции проводят проверки объектов улично-дорожной сети.
За восемь месяцев 2025 года проведено более 2 тысяч обследований дорожных участков, составлено 140 протоколов в отношении должностных и юридических лиц на общую сумму 5,5 млн тенге, выдано свыше 2 тысяч предписаний на устранение выявленных нарушений, зафиксировано порядка 4 тысяч дефектов дорожного полотна и элементов инфраструктуры", - проинформировали в МВД.
Подрядные организации и должностные лица, допустившие нарушения при содержании и строительстве дорог, привлекаются к ответственности. В этом году уже наложены денежные взыскания, выданы обязательные предписания, осуществляется постоянный мониторинг устранения выявленных недостатков, отметили в ведомстве.
Напомним, 16 сентября на одной из улиц Алматы после дождя произошел провал дороги, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров.
19.09.2025, 08:58 32116
Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек"
Глава государства подписал закон
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в соглашение с правительством России о создании космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года".
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций".
Тексты законов публикуются в печати.
19.09.2025, 08:33 48881
В Казахстане должников будут искать с помощью ИИ
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции, Республиканская палата частных судебных исполнителей и Генеральная прокуратура совместно расширили возможности системы "Цифровой контроль" для развития механизмов выявления должников, сообщили в Министерстве юстиции РК.
По данным ведомства, в настоящее время с помощью системы "Цифровой контроль" у Генеральной прокуратуры появилась возможность определять граждан, уклоняющихся от уплаты долгов, не только на улицах и в общественных местах города, но также в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в социально значимых зданиях.
Кроме того, должники выявляются в центрах обслуживания населения при получении государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов - посредством автоматической идентификации лица через базу данных.
По данным на январь 2024 года, количество должников, находящихся в розыске, составило 4560 человек. Из них были установлены места жительства 2118 лиц, что составило 39,3% от общего числа.
Также ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей должников, на которые наложен запрет. Эти мероприятия осуществляются в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.
С помощью городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта выявленные автомобили, находящиеся под запретом эксплуатации, останавливаются сотрудниками полиции и доставляются на специальные штрафные стоянки. Далее обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с требованиями закона. Данные меры направлены на защиту прав и законных интересов взыскателей, а также на повышение эффективности исполнения судебных решений", - уточнили в министерстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Ранее в двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц.
