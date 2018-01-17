Токаев отметил любезность Трампа по отношению к президенту Казахстана

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Председатель сената Касым-Жомарт Токаев отметил подчеркнутую любезность президента США Дональда Трампа по отношению к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время их встречи в Белом доме, передает Kazakhstan Today.

"Президент Назарбаев был принят в Вашингтоне с подчеркнутой любезностью и назван Дональдом Трампом лидером, "пользующимся огромным уважением". Адекватная оценка личности лидера Казахстана, имеющего несомненные заслуги в своей стране и в международном сообществе", - написал Токаев в Twitter.

Спикер сената добавил, что "переговоры президента Назарбаева в Белом доме показали схожесть позиций Казахстана и США к вопросам развития двустороннего сотрудничества и международной ситуации".

"Трамп назвал Казахстан партнером по денуклеаризации Корейского полуострова. Исторически важный визит!" - подчеркнул Токаев.

Как сообщала ранее пресс-служба Акорды, в Вашингтоне прошли переговоры президентов Казахстана и США. После переговоров главы двух государств провели брифинг для СМИ. Президент Казахстана, положительно отметив результаты состоявшихся переговоров, остановился на вопросах дальнейшего укрепления взаимоотношений Казахстана и США.

"Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Поэтому мы сегодня приняли соответствующее совместное политическое заявление, которое даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона", - сказал Назарбаев.

Глава государства выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества США с центральноазиатскими странами в формате "5+1". Президент Казахстана указал на эффективное сотрудничество Астаны и Вашингтона в деле укрепления международной безопасности и совместного преодоления современных вызовов и угроз.

"Казахстан активно поддержал борьбу США против терроризма в 2001 году, и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане. Присутствие американских войск в Афганистане не только дело США, но и всего мира", - добавил Назарбаев.

Глава государства отметил оказываемую Казахстаном гуманитарную помощь Афганистану. Кроме того, он заявил о том, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Мы обсуждали глобальные вопросы относительно Северной Кореи. Казахстан отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире испытательный полигон. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступать так, как поступили мы. Так мы разговаривали с Ираном. Проблему Северной Кореи важно решать совместными усилиями США, Китая и России", - отметил президент Казахстана.

Президент США также отметил важность проведенного диалога и указал на стратегическую значимость сотрудничества между двумя странами.

"Мы очень рады Вас принимать в Белом доме. Спасибо, что вы нас сегодня посетили для проведения важного диалога, касающегося взаимоотношений между нашими странами. В течение более чем четверти века США рассматривали Казахстан, эту сильную, суверенную и независимую страну как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул совместные усилия Казахстана и США в деле ядерного нераспространения и укрепления региональной безопасности.

"США и Казахстан вместе работали для того, чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами. Вместе мы занялись тем, что демонтировали ядерное вооружение, его инфраструктуру в Казахстане, тем самым мы также обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для наших детей. Сегодня президент Казахстана и я ведем диалог, касающийся того, как наши отношения могут способствовать безопасности, процветанию и благосостоянию наших народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, направленных на то, чтобы произошла денуклеаризация Корейского полуострова. И сегодня мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой", - сказал президент США.

Просмотров: 5155