Токаев предложил Китаю скоординировать усилия в борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Вана И, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, координацию действий по предотвращению распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил интенсивную динамику и дружественный характер казахстанско-китайских отношений, основанных на тесном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве. Он подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Казахстанские производители обладают большим потенциалом для экспорта широкой номенклатуры сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и масличные культуры", - сказал президент.

Для придания дополнительного импульса всестороннему стратегическому партнерству Токаев подтвердил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину совершить ответный визит в Казахстан.

В свою очередь, Ван И передал теплые слова приветствия и устное послание от имени китайского лидера. По словам Си Цзиньпина, "Казахстан - важнейший стратегический партнер в регионе, с которым Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран".

Также китайский дипломат сообщил, что "руководство КНР приветствует и поддерживает объявленные президентом РК реформы, нацеленные на политические и социально-экономические преобразования с учетом потребностей казахстанского общества".

Кроме того, Ван И отметил, что КНР придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших элементов двусторонней повестки дня. В этом ключе пригласил казахстанскую делегацию принять участие в предстоящей международной Импортной выставке ЭКСПО в Китае.

Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая сотрудничество в сфере противодействия коронавирусной инфекции. В частности, глава государства, поблагодарив китайскую сторону за оказание своевременной гуманитарной и медицинской помощи, выразил готовность предпринимать совместные усилия в борьбе с пандемией.

В завершение встречи стороны еще раз подтвердили твердый настрой на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства на долгосрочной основе.

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