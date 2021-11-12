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Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул

11.11.2021, 18:38 52246
Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул
Фото: Facebook Берика Уали
СТАМБУЛ. 11 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook, программа визита главы государства также предусматривает ряд двусторонних встреч. 
 
Ранее сообщалось, что в ходе саммита планируется рассмотреть перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.
 

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Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

11.11.2021, 21:23 34642
Президент РК принял генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Программа рабочего визита президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.
 
Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.
 
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
 

В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды

11.11.2021, 19:57 43228
В мажилисе назвали одну из причин дефицита питьевой воды
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели за круглым столом в мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.
 

Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы "Ак булак". Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы "Нурлы жол" и "Нурлы жер". Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным", - сказал вице-спикер мажилиса. 

 
В свою очередь председатель комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения - выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 год, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии. 
 
По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях. 
 

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект "Ауыл - Ел бесігі", и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов. Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 миллиард тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села", - сообщил вице-министр. 

 
Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды. Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и так далее. 
 
Местным исполнительным органам для 100% обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей. Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения. Одна из них - своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды. 
 
На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года. 
 
Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции. Изношенность водопроводных систем, в том числе из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды. Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторными оборудованиями, считают в профильном ведомстве. 
 
Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, планируется решить посредством строительства 9 опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 миллиардов тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода "Каспий" в Актау до 40,0 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении "Каражанбас". В результате реализации проекта часть населения районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозена, обеспечивающихся с водовода Астрахань - Мангышлак, будут дополнительно обеспечены водой. 
 
Кроме того, по поручению главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в местности Кендерли, уточнил вице-министр.
 
Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде, что привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества. 
 
По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды, не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.
 
В ходе обсуждения депутаты мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая "разрозненность" зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.
 

246 нарушителей задержано в акватории Каспийского моря

11.11.2021, 16:12 41500
246 нарушителей задержано в акватории Каспийского моря
Фото: www.inaktau.kz
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с российскими коллегами проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря, задержано 246 нарушителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам проведенных мероприятий пограничниками задержано 246 различных правонарушителей законодательства Республики Казахстан в морском пространстве и 24 плавсредства. Изъято орудий браконьерского лова более 179 километров сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород - 533 штуки (3600 килограммов), рыб частиковых пород - 4006 штук (5400 килограммов), три особи тюленей", - сообщили пресс-службе КНБ РК.

 
Как сообщили в ведомстве, предотвращенный ущерб оценивается на сумму более 1 млрд тенге. На нарушителей наложен штраф в размере более 2 млн тенге.
 

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