08.10.2025, 15:02 56646
Токаев распорядился создать группу по парламентской реформе
Фото: Акорда
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях выработки предложений по парламентской реформе, направленных на реализацию послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября, Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О рабочей группе по парламентской реформе", сообщили в Акорде.
В состав рабочей группы включены представители мажилиса и сената парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе парламента.
Кроме того, в рабочую группу включены руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального курултая.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем однопалатного парламента. Глава государства предложил провести в 2027 году общенациональный референдум, а затем внести изменения в Конституцию.
09.10.2025, 09:05 3616
В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате
Фото: Depositphotos
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях борьбы с "черным рынком" воды с 1 января 2026 года договоры между РГП "Казводхоз" и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В настоящий момент министерством разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью данной системы РГП "Казводхоз" будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня.
В ноябре текущего года планируется пилотное внедрение биллинговой системы.
Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
08.10.2025, 17:02 46711
В Казахстане госаудит выявил финнарушения на 337,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Мади Такиев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказали о результатах государственного аудита, сообщает Акорда.
В частности, за 8 месяцев текущего года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму 337,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Также президенту было доложено об исполнении республиканского бюджета и продвижении цифровизации государственных финансов.
Как сообщил министр, республиканский бюджет на 2025 год сформирован с доходами в размере 21,6 трлн тенге, из которых 15,2 трлн тенге составляют налоговые поступления. Это на 23,4% выше уровня прошлого года. По итогам девяти месяцев бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, поступлениях в специальный государственный фонд.
Отдельное внимание было уделено реализации Закона "О государственных закупках", направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы. В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах", - заявили в Акорде.
Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению устойчивости государственных финансов, выполнению всех социальных обязательств, а также дальнейшему развитию цифровизации и внедрению современных инструментов контроля.
Напомним, нарушения на сумму 862 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата в 2024 году.
08.10.2025, 16:10 47236
Новый Строительный кодекс: какие ограничения на строительство введут в Алматы
Ерсайын Нагаспаев рассказал, как кодекс будет регулировать точечную застройку
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в кулуарах мажилиса рассказал, какие ограничения на строительство введут в Алматы в рамках нового Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
Ввели очень много механизмов, начиная от использования сейсмически изолирующих элементов, оценки уровня сейсмического риска. Теперь акиматы, это, кстати, больше касается Алматы... Должны провести паспортизацию всех объектов, находящихся в сейсмически опасной зоне. Паспортизация осуществляется местным исполнительным органом за свой бюджет, они сейчас должны предусматривать в своих бюджетах. Теперь, чтобы акимат захотел что-то построить у себя в Алматы, обязан использовать карту сейсмического микроизолирования. Эту карту делает подведомственная организация Министерства по чрезвычайным ситуациям. Теперь только с использованием этой карты можно будет корректировать проект детальной планировки", - цитирует zakon.kz министра.
Его также спросили, можно ли предположить, что строительство 40-этажного жилого комплекса в Алматы будет отменено, пишет inbusiness.kz.
Да, если суд так решит, то обязательно так и будет", - отметил Нагаспаев.
Он также рассказал о том, как Строительный кодекс будет регулировать точечную застройку.
Акиматы не будут самовольно "садить" в план детальной планировки здания. По желанию или давлению какого-то бизнесмена не сможет он построить бизнес-центр на том месте, где должен быть сквер. Есть изначально утвержденный генплан, и он не подлежит изменению. А документы будут подписываться только на основе плана детальной планировки. Никто менять не сможет, это уже противозаконно", - цитирует министра промышленности и строительства zakon.kz.
В свою очередь вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов отметил, что в Алматы будет разрешено строительство жилых домов определенной этажности в зависимости от района, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По его словам, в предгорной зоне предусмотрено строительство трехэтажных домов. Соответствующие требования будут закреплены градостроительным регламентом и станут основой для разработки генеральных планов города.
Ранее на заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
08.10.2025, 14:33 58076
Президент поручил перейти к направленным на рост доходов населения качественным мерам
Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической устойчивости
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции.
Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.
Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.
Напомним, в сентябре годовая инфляция ускорилась до 12,9%. Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
08.10.2025, 13:12 60856
Строительство в особо сейсмоопасных местах запретят в Казахстане
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Что изменится после принятия Строительного кодекса:
Жилье в эксплуатацию будут принимать с участием ГАСК и МЧС
Проверка качества выполненных работ станет проходить с выездом на объект. Это должно повысить прозрачность процедур и снизить коррупционные риски.
За нарушения законодательства в строительной сфере предусмотрена дисциплинарная, имущественная, административная и уголовная ответственность. Под нее подпадут должностные лица, допустившие нарушение градостроительных регламентов или несоответствие проектной документации генплану. При этом ответственность за качество строительства возлагается на органы ГАСК, экспертизы проектов, стандартизации и сертификации, а также на заказчиков, застройщиков, проектировщиков, технический надзор и производителей стройматериалов", - подчеркнули в нижней палате.
Вводится новая форма контроля - мера оперативного реагирования
Уполномоченный орган получит право приостанавливать строительство объекта при выявлении явных нарушений при наличии сигналов из СМИ или заявлений граждан. Это позволит выявлять и пресекать незаконное строительство, а также предотвращать возможные нарушения на раннем этапе.
Государство вернет контроль на уровне экспертизы за объектами первого и второго уровней сложности
К ним относятся школы, больницы, крупные торговые центры, заводы, фабрики и здания с массовым скоплением людей. Всего под госэкспертизу попадут около 35% всех строящихся объектов.
Впервые вводятся нормы, регулирующие эксплуатацию объектов после ввода
К ним относятся: техническое обслуживание, текущий ремонт, порядок реагирования на аварийные ситуации и обеспечение безопасности в течение всего жизненного цикла здания.
При планировке населенных пунктов впервые внедрят общественный контроль
Генеральные планы, планы детальной планировки населенных пунктов и любые изменения в них будут в обязательном порядке обсуждаться с гражданами, депутатами маслихатов и общественниками.
Застройщиков обяжут давать гарантию на жилье не менее 5 лет
Минимальный гарантийный срок на строительные объекты увеличен с 2 до 5 лет. Отдельно депутаты предлагают установить 10-летнюю гарантию на конструкцию, кровлю и фасад. Данное предложение будет рассмотрено до второго чтения.
При планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования
Карты учитывают не только уровень сейсмического риска, но и гидрогеологические условия, а также особенности поведения грунтов на конкретных участках. Это позволяет строить даже там, где есть риски, но допустимо использовать специальные инженерные решения. Например, усиленные фундаменты и защиту от землетрясений", - пояснили в пресс-службе.
Введен механизм определения территорий, подлежащих особому регулированию
Для таких зон будут устанавливаться специальные правила: в наиболее опасных местах будет запрещено строительство жилых домов, а в других - обязательное применение усиленных конструктивных решений и инженерной защиты", - добавили в мажилисе.
Появится "единое окно" в сфере градостроительства и строительства
Все ключевые процессы - от планирования и проектирования до мониторинга строительства - будут оцифрованы и объединены в единую систему. Доступ к системе планирования (aisggk.kz), двум системам экспертизы проектной документации (e-psd.kz и peo.saraptama.kz) и системе мониторинга строительства (e-Qurylys.kz) будет осуществляться через портал eGov.
Будет создан единый цифровой реестр
Он будет включать: сертификацию специалистов, учет выданных лицензий и разрешений, автоматизированный мониторинг самовольного строительства, контроль реализации градостроительных проектов.
Будет внедрена технология информационного моделирования объектов (ТИМСО)
Она позволяет создавать цифровые 3D-модели зданий и инфраструктуры для более точного проектирования и эффективного управления объектами на всех этапах их жизненного цикла.
В Казахстане появится национальный институт технического нормирования
Основной задачей института будет постоянный мониторинг применения строительных норм и правил, а также своевременное внесение предложений по их актуализации. Кроме того, институт будет предоставлять разъяснения по вопросам технического нормирования по обращениям государственных органов, бизнеса и граждан. Его создадут на базе КазНИИСА - единственного в Казахстане государственного научно-исследовательского и проектного института в области развития строительства, созданного в Алматы в 1931 году.
Аттестацию специалистов заменят на сертификацию
Единый цифровой реестр сертифицированных специалистов позволит исключить из рынка недобросовестных участников и обеспечить прозрачный контроль квалификации работников. Автоматизация процесса выдачи и контроля сертификатов сократит бюрократию и упростит взаимодействие с государственными органами.
Вводятся обязательные нормы для безбарьерной среды
В проекте нового Строительного кодекса закреплены обязательные требования по созданию безбарьерной и комфортной среды для всех, включая маломобильные группы, пожилых и родителей с детьми. Это касается жилых и общественных зданий, транспортных узлов и парковок. В том числе на открытых стоянках в жилых районах и возле учреждений должны быть специальные места для автомобилей маломобильных групп.
Вводятся обязательные требования по проектированию и размещению объектов инженерной инфраструктуры с учетом перспективного развития территорий, а также по интеграции зарядных станций в транспортную и энергетическую систему
08.10.2025, 09:49 72236
Суд вынес приговор по делу экс-замглавы ДКНБ Шымкента
Фото: Depositphotos
Шымкент. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, сообщили в суде.
С.М., занимая руководящую должность в правоохранительном органе, в 2019-2020 годах получил взятку в 70 млн тенге от предпринимателя за покровительство ее частной школы, затем легализовал деньги, купив две квартиры и получая доход от аренды и продажи. В 2020 году при незаконном конкурсе госзакупок медицинского оборудования управлением здравоохранения и.о. начальника отдела Д.Ч. и предприниматель Т.Е. похитили свыше 92 млн тенге. С.М., зная о совершенном преступлении, в целях извлечения выгод для себя и других лиц проявил бездействие по службе, то есть не пресек противоправные действия Д.Ч. и Т.Е.", - проинформировали в суде.
По данным суда, "заместитель руководителя здравоохранения В.Т. злоупотребил должностными полномочиями при закупке медицинских изделий и оборудования, что повлекло тяжкие последствия".
Оперуполномоченный С.А. занимался незаконной предпринимательской деятельностью, передал Д.Ч. 7,5 млн тенге для закупки медицинского оборудования, а впоследствии получил незаконную прибыль в размере 14,4 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вина подсудимых подтверждается признаниями некоторых подсудимых, свидетельскими показаниями, экспертизами и другими материалами дела.
С.М. признан виновным по статьям 366, часть 4, 218, часть 2, пункт 2), 370, часть 4, пункт 1), УК и по совокупности преступлений назначено 12 лет лишения свободы. Большинством голосов присяжных заседателей по факту совершения мошенничества и подстрекательстве к даче взятки С.М. оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения", - отметили в суде.
Остальные обвиняемые приговорены:
Д.Ч. - по статье 189, часть 4, пункт 2), УК к 7 годам лишения свободы.
Т.Е. - по статье 28, часть 5, - статье 189, часть 4, пункт 2), УК к 7 лет лишения свободы. В силу статьи 63 УК назначенное наказание считать условным. Он лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
С.А. - по статье 364, часть 1, УК к 1 году ограничения свободы, с учетом акта амнистии он освобожден от отбывания основного вида наказания.
В.Т. - по 361, часть 4, пункт 3), УК к 4 годам ограничения свободы.
Четырем осужденным судом назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе.
Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.
08.10.2025, 09:10 76726
В Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
Фото: Depositphotos
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 октября 2025 года вносятся изменения в приказ "Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера". Согласно документу, лицам, осужденным за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до освобождения.
Документом определяется порядок применения принудительной меры медицинского характера в виде химической кастрации.
Принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), применяется на основании решения суда, вступившего в силу. Принудительная мера медицинского характера исполняется по месту отбывания лишения свободы лиц, а в отношении осужденных лиц к иным видам наказаний - в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь", - говорится в приказе.
Отмечается, что в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация применяется за шесть месяцев до освобождения.
Администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию. Положения настоящего пункта не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости", - сообщается в документе.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей.
Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности.
Напомним, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
07.10.2025, 19:14 107351
Нормы Налогового кодекса проверят на соответствие Предпринимательскому кодексу
Этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос проверки норм Налогового кодекса Казахстана на соответствие Предпринимательскому кодексу прорабатывается в рамках рабочей группы при МНЭ с участием заинтересованных сторон.
Касательно ревизии норм Налогового кодекса на соответствие Предпринимательскому кодексу. Этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы при Министерстве национальной экономики с участием заинтересованных государственных органов и представителей бизнес-сообщества", - ответил премьер-министр Олжас Бектенов в ответ на запрос депутатов мажилиса от фракции "Ақ жол".
Он добавил, что работа группы направлена на рассмотрение проблемных вопросов, касающихся правоприменительной и судебной практики в части налогового администрирования и камерального контроля.
По итогам обсуждения рабочей группой будет выработана консолидированная позиция по рассматриваемым вопросам и проведена соответствующая работа. По результатам рассмотрения запроса можно отметить, что налоговое законодательство РК направлено на обеспечение прозрачности прав и обязанностей налогоплательщиков при одновременном применении эффективных инструментов налогового администрирования", - сообщил Олжас Бектенов.
Также, по его словам, конфиденциальность критериев управления налоговыми рисками не ограничивает права бизнеса, а служит гарантией защиты добросовестных предпринимателей и соответствует международной практике.
Ранее КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
