Токаев выступит с посланием народу Казахстана 8 сентября
Фото: Акорда
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году глава государства выступил с посланием 2 сентября.
27.08.2025, 17:12 8086
Через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иорданского бизнес-форума сообщил, что через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров, сообщает Акорда.
Мы активно развиваем крупные международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и коридор Север - Юг. Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до 1 миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.
Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах", - сказал президент
Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.
Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между "Казатомпромом" и Jumco по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества", - сказал президент.
Глава государства уверен в потенциале партнерства Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса. Также президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии. Он предложил иорданскому бизнесу найти новые возможности для партнерства с Международным финансовым центром "Астана". Как отметил глава государства, МФЦА стал уникальным центром для привлечения инвестиций и инноваций, основанным на передовом опыте Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура.
В завершение президент Казахстана отметил, что налаженные на форуме контакты откроют большие возможности для взаимных инвестиций, инноваций и устойчивого роста.
Напомним, Король Иордании прибыл с официальным визитом в Астану.
27.08.2025, 11:02 23801
В Казахстане запустят нулевую тарификацию для доступа к сервисам Aitu, eGov и eOtinish
Фото: правительство
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации поставленных главой государства задач в сфере цифровизации, сообщила пресс-служба правительства.
Решением Цифрового штаба поручено:
- запустить с 15 сентября применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;
- до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;
- внести изменения в соответствующие правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;
- до конца текущего года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.
Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - отметили в правительстве.
Интеграция частных ИТ-решений с государственными сервисами, включая Smart Bridge, откроет новые возможности для внедрения инноваций и укрепления взаимодействия между бизнесом и государством при соблюдении всех требований по защите персональных данных. На сегодня через платформу Smart Bridge подано свыше 14 тыс. заявок.
Для реализации масштабных проектов будут исключены ограничения по стоимости IT-решений и количеству автоматизируемых функций на платформе Qaztech. Ранее разработка одного продукта не могла превышать 15 тыс. месячных расчетных показателей, срок ограничивался 6 месяцами, количество автоматизируемых функций - 3. Новый подход устранит барьеры, позволит оперативно разрабатывать более крупные и комплексные решения, создаст условия для расширения применения отечественных цифровых технологий.
На сегодня из 1408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, еще 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат. Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата.
27.08.2025, 09:18 28821
Минюст РК: Суд в Нью-Йорке признал Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду
Фото: Depositphotos
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа 2025 года окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов - города Алматы и АО "БТА Банк", признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду, сообщили в Министерстве юстиции РК.
В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить $221,285.31, Федеральный судья Джон Г. Кёлтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду", - говорится в сообщении.
По данным Минюста, новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций. Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и "БТА Банку" расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду.
26.08.2025, 12:42 80176
Будем принимать жесткие меры: работу акимов по подготовке к отопительному сезону раскритиковал премьер
Он поручил акимам принимать личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов дал задание акимам принимать личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону.
В ходе заседания правительства глава кабмина отметил риск несвоевременного завершения ремонтов в ряде регионов.
В Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла. В Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау. В каждом регионе есть такие проблемы, заявил премьер.
Мы заслушали доклады ряда акимов. Необходимо максимально ускорить проводимую работу. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать", - заявил Бектенов.
По его словам, вопреки поручению, озвученному в мае текущего года, компания KEGOC разрешила продлить сроки ремонта на энергоисточниках. В связи с этим Министерству энергетики дано поручение принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков или их переноса без оснований.
Также Бектенов поручил акимам принять личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону и возобновить работу региональных штабов.
Недопустима их работа без паспорта готовности к зиме. На особый контроль необходимо взять энергоисточники городов Риддера, Кентау, Экибастуза и Актау. В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Сейчас в некоторых областях отмечается недостаточная работа региональных штабов по подготовке к зиме.
Надо регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки с учетом погодных условий", - отметил Бектенов.
Он также поручил:
- Министерству энергетики совместно с акиматами регионов обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях и до 1 сентября текущего года утвердить график поставки социального мазута в регионы и угля и мазута на энергообъекты, согласно утвержденному графику и объемам, также установить контроль за обеспечением углем населения;
- Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября - объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда;
- министерствам просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения также взять этот вопрос на контроль.
Ранее глава Минэнерго рассказал о проблемах при подготовке к отопительному сезону.
26.08.2025, 11:21 84321
Противодействие наркобизнесу: кто будет координировать работу госорганов
Для координации в Казахстане создан республиканский штаб, в который вошли главы различных ведомств
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.
Основной задачей республиканского штаба является координация деятельности государственных органов, направленной на выявление новых вызовов и угроз современного наркобизнеса, выработку эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечение наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц", - говорится в документе.
Также будут созданы региональные штабы по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Соответствующее предписание дано акимам областей, Астаны, Алматы и Шымкента.
В подписанном премьер-министром распоряжении утверждены:
- состав республиканского штаба,
- положение о республиканском штабе.
В состав штаба вошли:
- премьер-министр РК, руководитель;
- заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя;
- министр внутренних дел РК, заместитель руководителя;
- председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, секретарь;
- министр иностранных дел РК;
- министр сельского хозяйства РК;
- министр юстиции РК;
- министр науки и высшего образования РК;
- министр здравоохранения РК;
- министр труда и социальной защиты населения РК;
- министр транспорта РК;
- министр финансов РК;
- министр культуры и информации РК;
- министр просвещения РК;
- министр промышленности и строительства РК;
- министр торговли и интеграции РК;
- министр туризма и спорта РК;
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию);
- заместитель генерального прокурора РК (по согласованию);
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
- заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию);
- заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию).
Рабочим органом республиканского штаба является Министерство внутренних дел РК.
Заседания республиканского штаба проводятся по мере необходимости.
26.08.2025, 11:02 87131
Технологические нарушения, миллиардные долги и низкие запасы угля: о подготовке к отопительному сезону рассказали в Минэнерго
Фото: gov.kz
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства отчитался о подготовке к предстоящему отопительному сезону.
По графику в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.
На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 31 котле и 20 турбинах. Завершен ремонт на 5 энергоблоках, 22 котлах и 12 турбинах. На ремонтные работы выделено 376,7 млрд тенге, что на 13% выше уровня прошлого года.
Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей на 2025 год предусмотрено 129,4 млрд тенге. В том числе: 104,2 млрд тенге бюджетных средств и 25,2 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий. На сегодня выполнение составляет 66%", - заявил Аккенженов.
Из резерва правительства в этом году выделены средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников и тепловых сетей на сумму 47,6 млрд тенге, в том числе:
- 20 млрд тенге на строительство тепловых источников;
- 8,7 млрд тенге на ремонт и реконструкцию тепловых источников;
- 5,5 млрд тенге на ремонт тепловых сетей;
- 13,4 млрд тенге на бюджетные инвестиционные проекты по тепловым сетям.
Также выполнен ремонт 77% линий электропередач, 68% подстанций и 73% распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
На сетях теплоснабжения запланированы ремонтные работы по реконструкции и капитальному ремонту 323 км тепловых сетей. Выполнено 215 км или 66%. Все ремонтные работы будут завершены в срок", - пообещал глава Минэнерго.
По его словам, за 7 месяцев текущего года технологические нарушения на электростанциях снизились на 11%.
Вместе с тем увеличилось число технологических нарушений на ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" и Алматинской ТЭЦ-3.
По указанным технологическим нарушениям в рамках компетенций Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев", - рассказал Аккенженов.
Он также сообщил о закупках топлива для ТЭЦ.
Сейчас на топливных складах энергоисточников накоплено 4,4 млн. тонн угля, что на 9% больше уровня прошлого года и 131,9 тыс. тонн мазута, что на 32% больше уровня прошлого года.
Вместе с тем на ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго" запасы угля ниже нормативных значений.
Министерством утвержден график поставки "социального" мазута в объеме 257 тыс. тонн, начиная с сентября. Необходимо ускорить заключение договоров и обеспечение должного запаса топлива", - уточнил министр.
Важным проблемным вопросом, по словам Аккенженова, является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.
Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 17 млрд. 874 млн. тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 94 млн тенге", - сообщил глава ведомства.
Он добавил, что на предстоящий отопительный сезон потребность в угольной продукции составляет порядка 7,7 млн тонн, из них на сегодня поставлено порядка 2,2 млн тонн, это 29% от годового плана.
Не все акиматы проводят работу по формированию запасов. Хотя сейчас идет активная фаза по заблаговременной заготовке угля регионами. Просили бы акиматы регионов продолжить работу по увеличению запасов", - подчеркнул Аккенженов.
Ранее в регионы выехали правительственные рабочие группы для проверки подготовки к предстоящему отопительному сезону.
26.08.2025, 10:46 88586
В Алматы построят новый стадион вместимостью 35 тыс. зрителей
Фото: акимат Алматы
Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы планируется строительство нового футбольного стадиона международного уровня, сообщили в городском акимате.
По информации проектировщиков, стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4. Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.
Как вы знаете, по поручению президента мы должны ускорить работу. В следующем году необходимо начать строительно-монтажные работы. В будущем на этом месте планируется строительство станции метро и размещение логистического хаба Алматы", - подчеркнул аким Дархан Сатыбалды.
Новый стадион планируется построить между Кульджинским и Талгарским трактами. Территория площадью почти 15 га, где будет реализован проект, станет важным транспортно-логистическим узлом города, что позволит эффективно интегрировать арену в городскую инфраструктуру. Подобное решение соответствует мировому опыту, когда крупные спортивные объекты возводятся рядом с транспортными хабами для удобства зрителей и гостей.
По итогам презентации глава города поручил проработать вопросы транспортной доступности, организации парковочных мест и интеграции объекта в городскую среду. Дархан Сатыбалды также отметил, что Центральный стадион, построенный более 65 лет назад, будет сохранен и модернизирован с учетом сохранения легкоатлетической инфраструктуры.
26.08.2025, 08:29 87701
Министерство водных ресурсов РК проведет проверку по итогам вегетационного периода
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе аппаратного совещания поручил провести служебную проверку по итогам вегетации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вегетационный период близится к завершению. В этом году он проходит в непростых условиях. Сильная жара и отсутствие осадков привели к обильному потреблению воды. В некоторых регионах не был обеспечен должный контроль, из-за чего были факты посева влаголюбивых культур выше запланированного объема. Это тоже сильно повлияло на водохозяйственную обстановку на юге страны. Поэтому, чтобы избежать подобных недочетов в будущем, поручаю провести служебную проверку по итогам вегетационного периода", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
На данный момент вегетационный период в Алматинской области и области Жетысу проходит стабильно. Водозабор в Алматинской области составляет 1,2 млрд кубометров, полито 136 тыс. га посевных площадей. В области Жетысу водозабор составляет 1 млрд кубометров, в регионе полито 132 тыс. га земель.
До конца вегетационного периода по двум областям планируется дополнительный забор около 150 тыс. кубометров воды, что полностью обеспечит потребности водопользователей. В настоящее время в Алматинской области и области Жетысу продолжается полив сахарной свеклы, сои, кукурузы, многолетних трав и садов. Завершение поливных работ в данных регионах ожидается к концу сентября.
В Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме. Местным филиалом РГП "Казводхоз" заключено 3902 договора на орошение 78 925 га земель, из которых 70 тыс. га уже орошено. Остается обеспечить полив 8925 га, занятых сахарной свеклой, кукурузой, овощами и люцерной.
Водозабор из рек Шу, Талас и Тасоткельского водохранилища составляет 897 млн кубометров. В области организована поочередная подача воды по каналам, позволяющая обеспечить водоснабжение посевных площадей до середины сентября.
В Кызылординской области водозабор составляет 3,476 млрд кубометров воды. Фаза колошения риса в регионе проходит по графику. Для обеспечения дополнительного водоснабжения полей местным филиалом РГП "Казводхоз" и крестьянскими хозяйствами области используются 357 насосных станции.
В Туркестанской области водозабор составляет 3,27 млрд кубометров. На сегодня практически завершен полив основных культур в Шардаринском районе, потребность в воде снижена, потери урожая не прогнозируются. В Мактааральском и Жетысайском районах орошено 109,7 тыс. га. Полное завершение полива сельскохозяйственных культур ожидается к 10 сентября.
В качестве дополнительных мер в Кызылординской и Туркестанской областях утвержден график поочередной подачи воды по каналам, подключено 169 систем вертикального дренажа, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, повторно используется коллекторно-дренажная вода. В результате данных мер ожидается завершение вегетации без потерь урожая, отметили в министерстве.
