Токаев выступит с посланием народу Казахстана 8 сентября

Граждане получат постоянный доступ к сервисам даже при отрицательном балансе на мобильном счете

Фото: правительство

Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации поставленных главой государства задач в сфере цифровизации, - Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации поставленных главой государства задач в сфере цифровизации, сообщила пресс-служба правительства.





Решением Цифрового штаба поручено:





запустить с 15 сентября применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;

до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;

внести изменения в соответствующие правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;

до конца текущего года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.





Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - отметили в правительстве.





Интеграция частных ИТ-решений с государственными сервисами, включая Smart Bridge, откроет новые возможности для внедрения инноваций и укрепления взаимодействия между бизнесом и государством при соблюдении всех требований по защите персональных данных. На сегодня через платформу Smart Bridge подано свыше 14 тыс. заявок.





Для реализации масштабных проектов будут исключены ограничения по стоимости IT-решений и количеству автоматизируемых функций на платформе Qaztech. Ранее разработка одного продукта не могла превышать 15 тыс. месячных расчетных показателей, срок ограничивался 6 месяцами, количество автоматизируемых функций - 3. Новый подход устранит барьеры, позволит оперативно разрабатывать более крупные и комплексные решения, создаст условия для расширения применения отечественных цифровых технологий.





На сегодня из 1408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, еще 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат. Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата.