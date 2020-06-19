Токаев заслушал отчет о преобразованиях в судебной системе

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Верховного суда Жакыпа Асанова о реформировании судебной системы, передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя Верховного суда, за 2,5 года реализован ряд пилотных проектов и разработаны 22 законопроекта, из которых 10 уже приняты, сообщила пресс-служба Акорды.

Изменения затронули сферу формирования судейского кадрового корпуса. В частности, внедрены эффективные HR-технологии для отбора новых судей, в ведение Высшего судебного совета переданы вопросы дисциплинарной ответственности и кадрового резерва судей, а также новый институт оценки действующих судей - комиссия по качеству правосудия", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил Жакып Асанов, по новой методике оценки до 2022 года аттестацию пройдут порядка 80% судей. По его словам, в 2019 году новую систему не смогли успешно пройти 10% из аттестуемых судей.

Внимание главы государства также было обращено на резкий рост оправдательных приговоров, особенно по тяжким преступлениям - в 12 раз, по особо тяжким - в 6 раз.

Председатель Верховного суда рассказал об изменениях, которые ожидают судебную систему после введения в действие поправок в Гражданский процессуальный кодекс с 22 июня текщего года.

Кроме этого, была затронута тема административной юстиции, внедрение которой в Казахстане ожидается после принятия Административного процедурно-процессуального кодекса. В настоящее время документ находится на рассмотрении сената.

Председатель Верховного суда также сообщил о работе судов в условиях пандемии COVID-19. Он отметил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности для участников процессов. Вместе с тем отправление правосудия ни в период чрезвычайного положения, ни после него не прекращалось.

По итогам беседы глава государства поставил перед судебной системой ряд конкретных задач и выразил надежду, что суды продолжат бесперебойную работу в нынешней непростой обстановке.

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