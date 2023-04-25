Указ об упразднении некоторых судов и назначении новых судей подписал Токаев
Также переименованы два районных суда в Карагандинской области
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов и кадровых вопросах судов Республики Казахстан.
Указом президента упразднены:
- районный суд № 2 Жарминского района области Абай;
- районный суд № 2 Кербулакского района области Жетісу;
- районный суд № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Каркаралинского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области.
Переименованы:
- Октябрьский районный суд города Караганды Карагандинской области в суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
- районный суд № 3 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области в суд № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.
Назначены на должность судьи:
по области Абай:
в Семейском городском суде - Курбанова Бакыт Кабидоллаевна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жарминского района этой же области;
по Алматинской области:
в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Қонаева - Шарипбаев Абай Канатович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Кербулакского района области Жетісу; Шамуратов Аруслан Нажмадинович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Кербулакского района области Жетісу;
по Карагандинской области:
- в Осакаровском районном суде - Баянбеков Нурлан Жанаталапович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
- в Шахтинском городском суде - Алменов Данияр Кайрберлинович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
- в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Караганды - Жаманкулова Шынар Тлеугабыловна, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
- в Каркаралинском районном суде - Майпасов Ербол Абикенович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
- в суде района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Жапарова Жанна Хматовна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области; Нигметов Талгат Алиханович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;
- в районном суде № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Цай Олеся Юрьевна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, в конце марта президент подписал ряд законов в сфере судебной системы. Законы предусматривают введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей.