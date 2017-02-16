В 2017 году на размещение социального госзаказа в НПО выделят 1,1 млрд тенге

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В 2017 году на размещение социального госзаказа в НПО выделят 1,1 млрд тенге16.02.2017
Государство  17:43

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2016 году госзаказ на спецуслуги для людей в трудной жизненной ситуации получили более 100 НПО на 702,9 млн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Размещение государственного заказа на оказание спецсоцуслуг для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволило привлечь на этот рынок более 100 НПО и значительно повысить доступность этих услуг", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В частности, как уточнили в пресс-службе, в 2016 году 626 детей с различными психоневрологическими нарушениями, воспитывавшихся в домах-интернатах, вернулись в свои семьи. Это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству государства и НПО в сфере оказания специальных социальных услуг.

"Во-первых, у граждан появилась возможность выбирать, где получать услугу - в государственном секторе либо у неправительственных организаций. Во-вторых, благодаря совместному партнерству с НПО, мы смогли ликвидировать очереди в детские психоневрологические дома-интернаты, а также обеспечить оказание услуг лицам, ставшими жертвами насилия. В-третьих, в результате этой работы 626 детей из домов-интернатов вернулись в семьи, а 693 матери таких ребят были трудоустроены. Это стало возможным благодаря открытию отделений дневного пребывания для детей с психоневрологическими нарушениями", - сообщила сегодня директор департамента социальных услуг МТСЗН РК Айгуль Табергенова.

По информации Минтруда и соцзащиты населения, в 2016 году НПО оказали специальные социальные услуги 6,3 тыс. человек. В их числе пожилые люди, инвалиды, в том числе дети-инвалиды и лица с психоневрологическими заболеваниями, жертвы торговли людьми. Объем целевых текущих трансфертов на размещение государственного социального заказа в НПО в 2016 году составил 702,9 млн тенге, из них расход на полустационар и надомное обслуживание - 679,1 млн тенге, на реабилитацию жертв торговли людьми - 23,8 млн тенге.

В 2017 году на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе планируется выделить 1 млрд 122 млн тенге.
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