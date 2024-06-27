26.06.2024, 19:22 31551

В 2024 году в собственность государства возвращено 946 тыс. га земель

Возвращенные участки в первую очередь предоставляются для выпаса скота
В 2024 году в собственность государства возвращено 946 тыс. га земель
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках решения проблемы нехватки пастбищных угодий в текущем году государству возвращено 946 тыс. га земельных участков. Возвращенные участки в первую очередь предоставляются населению для выпаса скота.

Выступая на пленарном заседании мажилиса, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова напомнила, что в 2024 году объем финансирования весенних полевых работ увеличился в 3 раза - со 180 до 580 млрд тенге. Также в этом году на субсидирование агропромышленного комплекса предусмотрен 431 млрд тенге. Дополнительно требуется 323 млрд тенге. Этот вопрос будет рассмотрен при уточнении бюджета.

Вице-премьер рассказала о проблемах при реализации проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты". По ее словам, для решения возникших вопросов уже приняты системные меры.

В первую очередь полностью проанализированы ранее выданные льготные кредиты. В результате выявлена необходимость в проведении скрининга сел для определения их специализации. Также есть потребность в информационной системе, которая будет принимать заявки и контролировать целевое использование средств.
 

новости по теме

27.06.2024, 15:37 231

В Минтуризма прокомментировали возможность передачи спорткомплекса "Медео" в госсобственность  

По мнению вице-министра, это будет малоэффективно
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев ответил на вопрос журналиста Kazakhstan Today о передаче высокогорного спортивного комплекса "Медео" в собственность государства.


В бюджетном кодексе заложена минимальная нагрузка на государственный бюджет по моментам, где управление тем или иным объектом может осуществляться непосредственно субъектами предпринимательства. Здесь, наверное, надо обратиться к акимату Алматы. Мне сложно здесь комментировать. Но я думаю, это будет малоэффективно на самом деле. Информацией (о передаче спорткомплекса в госсобственность. - Прим. ред.) я не располагаю", - ответил Мирас Тулебаев.


Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, в котором большинство респондентов жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медео". Казахстанцы считают, что комплекс следует передать в госсобственность.

Ранее сообщалось, что парку "Медеу" вернули незаконно переданные в частную собственность земли стоимостью 3 млрд тенге.
 
27.06.2024, 14:02 2361

В Риддере назначен новый аким

Рахметкалиеву поставили ряд задач по подготовке к отопительному сезону, а также развитию инфраструктурной, социально-экономической и туристической сферы города
В Риддере назначен новый аким
Фото: gov.kz
Риддер. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акимом Риддера назначен Думан Рахметкалиев, сообщает пресс-служба акимата.

Нового главу города представил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Думан Рахметкалиев - уроженец села Ахмирово Таврического района Восточно-Казахстанской области. Окончил Международный Пражский университет по специальности "Экономика" и Казахстанско-Американский свободный университет с квалификацией "Магистр права".

С 2020 года возглавлял департамент финансов Восточно-Казахстанской области. В апреле 2023 года был назначен на должность акима Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Руководство региона поставило Думану Рахметкалиеву ряд задач по подготовке к отопительному сезону, а также развитию инфраструктурной, социально-экономической и туристической сферы города.

Предыдущий аким города Даулет Батырбаев покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Риддера назначили заместителя акима Мурата Байжуменова.

Напомним, Риддер является одним из проблемных городов, с изношенной инфраструктурой. Зимой 2022 года в Риддере, Экибастузе и Рудном произошла серия крупных аварий на сетях теплоснабжения, оставивших горожан без тепла в холодное время года.  
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВКОРиддерАкимНазначение
27.06.2024, 13:04 4931

Референдум по строительству АЭС пройдет осенью - Токаев

В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики
Референдум по строительству АЭС пройдет осенью - Токаев
Фото: Pixabay
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе", - сказал глава государства, обращаясь к журналистам.


Он добавил, что в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики.

Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ", - подчеркнул Токаев.


Напомним, 18 июня в Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Ранее в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики. Он также назвал возможных строителей АЭС в Казахстане. Бюджет строительства может составить $10-12 трлн.

Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"

46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".

В последние годы Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. В частности, на юге Казахстана дефицит электроэнергии превышает 50 процентов. Атомная энергетика - естественный переход для возмещения угольных мощностей и обеспечение базовой генерации, считают эксперты.
 
26.06.2024, 14:08 42466

Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента

Оно состоится 28 июня в 10.00
Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента
Фото: Parlam.kz
Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗаседаниеПарламент
25.06.2024, 19:54 83996

В Казахстане одобрили петицию о запрете азартных игр для госслужащих

Подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию
В Казахстане одобрили петицию о запрете азартных игр для госслужащих
Фото: Pexels.com
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане одобрили петицию о запрете азартных игр для госслужащих, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.

В состав рабочей группы вошли депутаты парламента, инициатор петиции, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и игорного бизнеса (всего 27 членов). Заседания рабочей группы проводились 24 и 25 июня в здании министерства. В первом заседании рабочей 24 июня приняли участие 23 из 27 членов. По итогам первого заседания с учетом всех высказанных мнений разработан проект решения. В ходе заседания обсуждался механизм контроля участия государственных служащих и военных в азартных играх и пари.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию. Против выступили только два представителя ассоциации букмекерских контор и казино", - сообщили в МТС.


На втором заседании 25 июня члены рабочей группы большинством голосов одобрили проект решения и выступили с поддержкой петиции.

Напомним, 5 июня мажилис одобрил во втором чтении законопроект "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки запрещают участие в азартных играх определенному кругу казахстанцев, в том числе госслужащим, военнослужащим и сотрудникам специальных госорганов.

Ранее в Казахстане набрала необходимое количество подписей петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.

Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".

Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.

Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
 
25.06.2024, 18:34 87936

Украина затребует у Казахстана экстрадиции подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова

Офис генпрокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана
Киев. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении офиса генерального прокурора.


Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.

Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.

По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:покушениеЖурналистКиев
25.06.2024, 11:20 109061

Сроки сорваны: на некоторых ТЭЦ страны до сих пор не начали ремонт

На 2 месяца отстает от графика ремонт котла на ТЭЦ-2 в Темиртау, также сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах
Сроки сорваны: на некоторых ТЭЦ страны до сих пор не начали ремонт
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередном срыве подготовки к предстоящему отопительному сезону заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

На сегодня степень готовности составляет всего 23%.

По Экибастузской ТЭЦ сроки начала работ перенесены с мая на конец июня. В Темиртау до сих пор не начат расширенный ремонт котла на ТЭЦ-2, отставание от графика составляет 2 месяца. Сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.

В начале мая этого года на заседании правительства мной давалось поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОК, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле", - заявил Бектенов.


Низкие темпы работ по модернизации тепловых сетей также отмечены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Недостаточно используется потенциал программы "Тариф в обмен на инвестиции". В основном инженерные коммуникации ремонтируются за счет средств республиканского бюджета.

Бектенов поручил контролировать ход подготовительных работ к отопительному периоду первому вице-премьеру Роману Скляру.

Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов поручено усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях, обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные в срок до 1 сентября. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, в остальных - до 15 октября привести в готовность всю инженерную инфраструктуру к новому отопительному периоду.

В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.

Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
 
25.06.2024, 09:01 113396

Руководители департаментов экономических расследований сменились в двух областях

Департаменты возглавили Ерлан Битанов и Руслан Касимов
Тараз. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области и области Ұлытау назначены новые руководители департаментов экономических расследований, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

Главой департамента экономических расследований по области Ұлытау назначен Ерлан Битанов, ранее занимавший должность заместителя руководителя департамента в Костанайской области.

АФМ РК

ДЭР Жамбылской области возглавил Руслан Касимов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же ведомства.

АФМ РК
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?

      Архив опросов