В 2024 году в собственность государства возвращено 946 тыс. га земель

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассказать друзьям

Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках решения проблемы нехватки пастбищных угодий в текущем году государству возвращено 946 тыс. га земельных участков. Возвращенные участки в первую очередь предоставляются населению для выпаса скота.





Выступая на пленарном заседании мажилиса, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова напомнила, что в 2024 году объем финансирования весенних полевых работ увеличился в 3 раза - со 180 до 580 млрд тенге. Также в этом году на субсидирование агропромышленного комплекса предусмотрен 431 млрд тенге. Дополнительно требуется 323 млрд тенге. Этот вопрос будет рассмотрен при уточнении бюджета.





Вице-премьер рассказала о проблемах при реализации проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты". По ее словам, для решения возникших вопросов уже приняты системные меры.





В первую очередь полностью проанализированы ранее выданные льготные кредиты. В результате выявлена необходимость в проведении скрининга сел для определения их специализации. Также есть потребность в информационной системе, которая будет принимать заявки и контролировать целевое использование средств.