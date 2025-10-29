28.10.2025, 09:20 92356
В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РК
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики планирует реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 ГВт мощностей до 2029 года. Об этом на заседании правительства РК заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - сказал Аккенженов.
По его словам, в 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и девять объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. На сегодняшний день уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ, до конца года будет введено 251 МВт.
В 2026 году планируется ввести порядка 2600 МВт мощности, в том числе восемь объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт.
В 2027 году планируется ввести порядка 1500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.
В 2028 году планируется ввести более 2000 МВт мощности, в том числе три объекта возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 245 МВт.
Напомним, ранее аналитики озвучили прогноз, что в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт-ч.
29.10.2025, 17:20 2506
В Алматы принят мораторий на строительство в предгорье
Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье, передает корреспондент агентства.
В целях восстановления природной среды, укрепления склонов и обеспечения устойчивого развития города предлагается внести изменения в правила застройки: ввести запрет на строительство многоквартирных жилых домов и комплексов в предгорной зоне, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных генпланом", - цитирует tengrinews.kz главу управления городского планирования и урбанистики Алмаса Жанбыршы.
Как отметил Алмас Жанбыршы, в результате присоединения к городу областных территорий в 2014 году, в основном Карасайский и Талгарский районы, было создано 29 микрорайонов - Ерменсай, Каргалы, Ремизовка и другие - с численностью более 171 тысяча человек, сообщает zakon.kz.
Районы формировались без достаточного инженерного и транспортного обеспечения, что сегодня вызывает нагрузку на транспортную и коммунальную инфраструктуру, а также создает сейсмические и экологические риски. Введение моратория направлено на сохранение природного ландшафта и обеспечение безопасного развития города", - добавил он.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
29.10.2025, 17:01 5636
В Астане государству вернули долги на миллиарды тенге
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане прокуратуре удалось вернуть государств долги на миллиарды тенге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуре.
В пользу государственного предприятия ТОО "City Transportation Systems" передано 76 объектов недвижимости должников на сумму 1,5 млрд тенге. В другом случае после принятых прокуратурой мер одна из частных компаний выплатила столичной школе долг в размере 17 млн тенге. Комплексные действия прокуратуры позволили в текущем году пополнить активы государства на общую сумму 2,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Ранее элитные участки на 5,9 млрд тенге возвращены в госсобственность в Алматы.
29.10.2025, 12:23 15721
Национальная археологическая служба появится в Казахстане
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в законодательство по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия одобрили в первом чтении в мажилисе.
В частности, поправки предусматривают создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам, в которой будут аккумулироваться все сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ, и Национальной археологической службы, которую хотят создать на базе Института археологии имени А.Х. Маргулана, сообщает Kazinform.
В законопроекте также определены компетенции службы, которая будет обеспечивать научно-консультационную и аналитическую поддержку археологических проектов.
Кроме того, внесены изменения в систему лицензирования археологических работ. Они будут выдаваться сроком на 5 лет на научно-реставрационные и археологические работы, а также будут разделены на плановые и превентивные (внеплановые).
Также в документ внесены поправки, предусматривающие передачу массовых археологических находок и материалов, собранных со всей территории страны, в Национальный депозитарий.
Представляя законопроект, депутат Асхат Аймагамбетов рассказал о проблемах, которые призваны решить поправки в законопроект.
Среди них он упомянул неэффективность системы лицензирования, хаос в археологических данных, отсутствие единого научного центра и системы хранения массовых археологических находок, сохранение археологических объектов после раскопок, а также незаконные раскопки, сообщает Zakon.kz.
Сегодня государство не имеет полной информации: кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно - кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов", - сказал Аймагамбетов.
Также в законопроекте предусмотрен запрет на металлоискатели для "черных археологов", пишет Sputnik.
За нарушения предусмотрят штрафы и даже сроки до 12 лет, заявил Аймагамбетов.
29.10.2025, 10:00 23436
В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства.
Некоторые издания опубликовали информацию - якобы из-за новых расчетов казахстанцам придется переплачивать за воду из-за соседей... Эти опасения напрасны. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты", - отметили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счетчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.
Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним. Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.
Принятие данной методики не повлечет за собой увеличения оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.
Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счетчик - человек платит только за свое потребление, без счетчика - по утвержденной норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами - это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчета разницы между показаниями приборов действовал и ранее", - подчеркнул председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.
Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья: она лишь закрепляет существующую практику, делает ее понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в Минпромышленности.
Напомним, проекты по полному обеспечению населения питьевой водой планируется завершить в текущем году.
28.10.2025, 20:37 59671
Мажилисмены поддержали норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе 28 октября рабочая группа рассмотрела и поддержала поправку, предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии. Изменения предложены в рамках законопроекта, касающегося вопросов архивного дела.
Как пояснила депутат палаты Наталья Дементьева, новая норма направлена на ограничение распространения подобного контента в социальных сетях, кинематографе и рекламе.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности показа фильмов, в которых фигурируют нетрадиционные отношения, Дементьева подчеркнула, что такие ленты должны проходить дополнительную проверку Министерства информации и культуры.
Если в фильме присутствует подобная линия, нужно решать, стоит ли его выпускать в прокат. Возможно, такие картины несут чуждую идеологию, неприемлемую для казахстанского общества", - добавила она.
Что касается ответственности, депутат уточнила, что речь об уголовном наказании не идет.
Мы не говорим о лишении прав. Речь идет о защите морального и психологического состояния детей. Мы не выступаем против людей с иными взглядами - это граждане Казахстана, просто они придерживаются других ценностей", - подчеркнула Дементьева.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
Ранее в ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
28.10.2025, 17:42 66791
Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", информирует Акорда.
Как ранее сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай, главное нововведение - создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. По его словам, создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств.
Также соглашение закрепляет полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
28.10.2025, 11:50 83856
Минэнерго ищет инвесторов для строительства ТЭС и ГРЭС в нескольких городах Казахстана
В частности, планируется объявить тендер для строительства тепловой электростанции в Курчатове
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики планирует реализовать ряд крупных проектов, отвечающих экологическим требованиям и нормам, с минимизированным воздействием на экологию, рассказал на брифинге в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
В частности, проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 (2640 МВт) и планируется объявить тендер для строительства тепловой электростанции (ТЭС) в городе Курчатове (700 МВт).
Также в рамках прямых договоров министерством совместно с компанией АО "Самрук-Энерго" реализуются ТЭЦ в Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт), где также будут применены передовые системы фильтрации дымовых газов с системами улавливания тяжелых металлов", - сообщил спикер.
Объявлен аукцион по строительству парогазовых установок в городах Астане (500 МВт) и Шымкенте (500 МВт) (декабрь 2025 г.).
Данный механизм успешно апробирован и позволил в 2022 (1,8 ГВт) и 2024 (700 МВт) годах определить инвесторов, которые на сегодня приступили к реализации восьми проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью порядка 2,5 ГВт", - отметил министр.
Активно прорабатываются крупномасштабные проекты в рамках межправительственных соглашений с участием стратегических инвесторов из Китая, Европы и арабских стран - суммарной мощностью порядка 3,8 ГВт а также 1,1 ГВт систем накопления энергии.
Однако, учитывая нестабильный характер выдачи электроэнергии, столь значительный объем ВИЭ (возобновляемых источников энергии) (8,4 ГВт) требует диспетчеризации маневренными источниками генерации. Таким образом, планируемые к вводу газовые электростанции преимущественно будут использоваться для балансировки энергосистемы вследствие неравномерной выдачи мощности", - заявил Аккенженов.
В августе в Минэнерго сообщили, что для ремонта коммунальных сетей в Казахстане необходимы порядка 6,8 трлн тенге.
28.10.2025, 11:01 89221
Поводов для беспокойства нет - Минэнерго о возможном дефиците топлива
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поводов для беспокойства о возможном дефиците топлива нет, заявил на брифинге в правительстве вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов.
Мы не прогнозируем такой ситуации. У нас запасов достаточно. Более 400 тысяч тонн дизельного топлива есть в наличии, а всего по стране около 741 тыс. тонн топлива, включая бензин АИ-92. Спрос и предложение находятся в хорошем состоянии", - цитирует Жаркешова Tengrinews.
Он напомнил, что в целом рынок либерализован, особенно по бензину и дизтопливу, передает Zakon.kz.
У нас рынок сам себя регулирует. Как вы знаете, введен мораторий (на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо. - Прим. ред.)", - уточнил чиновник.
Напомним, после решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции в Казахстане зафиксировали цены на ГСМ на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
29.10.2025, 08:49Казахстан к 2029 году намерен привлечь $150 млрд инвестиций 29.10.2025, 10:1530191В Казахстане цены на мясо и мясопродукты выросли на 2,7% 29.10.2025, 10:4428616Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов 29.10.2025, 10:0022986В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения 29.10.2025, 12:2313511Национальная археологическая служба появится в Казахстане 24.10.2025, 11:04316711Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества 22.10.2025, 15:16316591Сколько будет длиться мораторий на повышение цен на бензин 22.10.2025, 14:45В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны314571В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны 22.10.2025, 17:10311831В Миннацэкономики прокомментировали введение моратория на повышение цен на бензин 24.10.2025, 15:19308631Посетитель зоопарка Алматы бросил камнем в глаз носорогу 29.09.2025, 19:30656481Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18638971В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка 30.09.2025, 22:35465126Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31453421За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков449551Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?