В акимате Астаны разъяснили, для каких целей расширена территория города

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В акимате Астаны разъяснили, для каких целей расширена территория города09.02.2017
Государство  10:53

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - Акимат столицы официально опровергает слухи о включении сельских населенных пунктов Талапкер, Коянды, Косшы, 96 разъезд, Ильинка и других близлежащих сел в состав территории города.

"Включение в черту города каких-либо населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области не производилось, и в ближайшей перспективе передача и включение этих сел в границы столицы не планируется", - заявили в акимате, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 6 февраля президент Казахстана подписал указ "Об изменении границ города Астаны", где предусмотрено присоединение к городу дополнительных свободных земельных участков Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектаров.

"Столичный акимат разъясняет, что на присоединяемой территории каких-либо населенных пунктов и населений нет. Данные изменения границ города и области связаны с необходимостью обеспечения жизнедеятельности столицы, и эти земли планируется использовать под нужды международного аэропорта, строительство Национального пантеона, а также для размещения городского кладбища", - уточнили в акимате.

В частности, из 8719 гектаров 7300 гектаров, расположенных в районе озера Майбалык, планируется использовать для расширения территории и взлетно-посадочных полос международного аэропорта, установления его охранных зон. Также на отведенной территории планируется проведение комплексных мер по предотвращению затопления и подтопления территории аэропорта в период осенне-весенних паводков. Земельный участок общей площадью 959 гектаров отводится под строительство Национального пантеона. Оставшаяся территория площадью 460 гектаров предусмотрена для размещения нового городского кладбища, которое расположится между 96 разъездом и междугородней трассой Астана - Кокшетау, вблизи магистральных железнодорожных путей, говорится на сайте столичного акимата.

Учитывая обозначенные факты, администрация города призвала всех жителей и гостей столицы полагаться только на официальную информацию из достоверных источников.
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