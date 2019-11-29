В Акмолинской области продолжается информационно-разъяснительная работа по вопросам ОСМС

Кокшетау. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области продолжается информационно-разъяснительная работа по вопросам обязательного социального медстрахования, передает Kazakhstan Today.

Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за 10 месяцев текущего года, а также ход подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) обсудили на заседании акимата под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, сообщила пресс-служба главы региона.

По информации руководителя управления экономики и бюджетного планирования Каната Дузелбаева, в отчетный период исполнены все макроэкономические показатели. Увеличился индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, промышленного производства, инвестиций, объема строительных работ, ввод жилья и других показателей.

По итогам обсуждения Маржикпаев поручил отраслевым управлениям совместно с акиматами районов и городов обеспечить проработку вопроса по льготному кредитованию проектов в рамках "экономики простых вещей", загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий, положительную динамику строительных работ, исполнение мероприятий, направленных на повышение человеческого капитала.

Об итогах исполнения бюджета доложил руководитель управления финансов Талгат Бультенов. Объем бюджета составил 225,5 млрд тенге. Расходная часть была исполнена на уровне 98,4%. Администраторам бюджетных программ, акиматам районов и городов акимом области поручено обеспечить полное освоение средств по итогам года.

По третьему вопросу выступил директор филиала "Фонд обязательного медицинского страхования" по Акмолинской области Нурлан Ахильбеков. На сегодня в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования по области актуализировано 77,4% населения. Запущена специальная информационная система, позволяющая определять статус застрахованности. По Акмолинской области в 2020 году планируется финансирование в объеме 48,8 млрд тенге, что выше бюджета 2019 года в 1,3 раза.

Глава региона поручил отраслевым управлениям завершить работу по актуализации данных и продолжить информационно разъяснительную работу по вопросам ОСМС.

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