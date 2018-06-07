Актау. 7 июня. Kazakhstan Today - В Актау глава городского отдела архитектуры заплатил крупный штраф за нарушение порядка и срока рассмотрения разрешения, передает Kazakhstan Today.

"Руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Е. Саркенов пополнил госказну на сумму 408 850 тенге за нарушение порядка и срока рассмотрения разрешения. Причем штраф чиновнику пришлось оплатить из собственного кармана", - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Мангистауской области.

Как сообщили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области, за 5 месяцев текущего года за нарушения срока оказания и за необоснованные отказы в оказании государственных услуг, выявленные при проведении выборочных и внеплановых проверок, на должностных лиц акимата городов Актау, Жанаозена и Мунайлинского района наложены административные штрафы в общей сумме 541 125 тенге.

Наибольшее количество административных правонарушении выявлено в акимате города Актау. Из 16 административных дел 10 протоколов составили в отношении руководителя ГУ "Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства".

"Чиновник был привлечен к ответственности по части 2 статьи 465 Кодекса об административных правонарушениях РК, то есть за необоснованный отказ в оказании госуслуг, и по части 3 той же 465 статье КоАП РК - в связи с повторным совершением в течение года после наложения административного взыскания", - сказала руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Жанназарова.

Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года за подобные нарушения уполномоченным органом было возбуждено всего 6 административных дел, тогда как в этом году количество материалов выросло до 16.

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