В Актюбинской области назначен новый аким

Актобе. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня по поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Актюбинской области, где представил нового акима региона, передает Kazakhstan Today.

А. Мамин зачитал депутатам маслихата письмо главы государства о предложении кандидатуры Ондасына Уразалина на должность акима Актюбинской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную президентом РК.





Уразалин Ондасын Сеилович родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет имени С. М. Кирова. Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя администрации президента РК.

По итогам внеочередной сессии А. Мамин провел встречу с активом Актюбинской области. Премьер-министр поблагодарил Б. Сапарбаева за внесенный вклад в развитие региона. За 4 года работы область достигла серьезных результатов в социально-экономическом развитии: реализованы новые индустриальные проекты, получила серьезный импульс социальная сфера. А. Мамин пожелал успехов Б. Сапарбаеву в работе на новом посту и выразил уверенность в том, что он оправдает высокое доверие главы государства. Напомним, указом президента РК Н. Назарбаева Б. Сапарбаев освобожден от занимаемой должности акима Актюбинской области и назначен министром труда и социальной защиты населения РК, сообщается на официальном портале премьер-министра.

В ходе представления нового акима премьер-министр отметил, что О. Уразалин имеет большой опыт работы на различных ответственных руководящих должностях, в том числе на посту заместителя акима Актюбинской области. Последние годы работал заместителем руководителя администрации президента РК. Знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации. А. Мамин пожелал успехов новому акиму и выразил уверенность, что О. Уразалин совместно с активом области обеспечит качественное исполнение поставленных главой государства задач.

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