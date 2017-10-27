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В Атырауской области райпрокуратура добилась закупа недостающих школьных учебников26.10.2017
Государство  17:29

Атырау. 26 октября. Kazakhstan Today - В Атырауской области райпрокуратура добилась закупа недостающих школьных учебников, передает Kazakhstan Today.

Книжный фонд в школах Жылыойского района Атырауской области на 2016-2017 учебный год составил 653 337 учебников в 20 школах, при этом образовалась острая нехватка 9026 учебников. Вместо недостающих 7026 пособий стали использовать устаревшие образцы учебников, выведенные из программы обучения. Даже при этом в школах недоставало 2000 учебников. В отдельных случаях родителям приходилось приобретать книги за свой счет, что вызывало их недовольство.

"Причина - некачественное прогнозирование численности учащихся, а также неприменение механизма дополнительного закупа учебников. Учитывая негативный настрой граждан, прокуратура района внесла акт прокурорского реагирования, в результате рассмотрения которого из бюджета выделено дополнительно более 153 млн тенге, на которые закуплены новые учебники. Сейчас проблема нехватки учебников в районе полностью снята", - проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства региона.
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