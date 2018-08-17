В Ерейментауском районе Акмолинской области дан старт благотворительной акции "Дорога в школу"

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - В Ерейментауском районе Акмолинской области дан старт акции "Дорога в школу", передает Kazakhstan Today.

Официальный старт акции дал аким района Виктор Радченко. Из личных средств он помог подготовить к школе младшего ребенка многодетной семьи Натальи и Юрия Черных. В этой семье воспитываются шестеро детей, четверо из которых школьники, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.

Первокласснику Кириллу были вручены все необходимые для школы вещи: одежда, обувь и рюкзак. Наталья Черных сердечно поблагодарила акима района за оказанное внимание и содействие.

Радченко выразил надежду на то, что в районе данное благое начинание поддержат и окажут посильную помощь малоимущим семьям, не имеющим возможности самостоятельно собрать детей в школу. Он обратился ко всем согражданам, особенно к бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести свой посильный вклад в поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как напомнили в РСК, с 1 августа по всей Акмолинской области стартовала республиканская благотворительная акция "Дорога в школу". Цель акции - оказание материальной помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В период акции также будут проводиться рейдовые мероприятия, подворные обходы, чтобы выявить семьи, в которых дети не посещают школу.

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