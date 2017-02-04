Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 16
Все области
-8º Туман
днем 4º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане будут созданы национальные компании по экспорту и импорту04.02.2017
Государство  16:04

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане будут созданы национальные компании по экспорту и импорту. Соответствующее поручение сегодня на заседании правительства дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В ходе заседания Сагинтаев поручил в двухнедельный срок внести предложение по созданию национальных компаний по экспорту и импорту. "Также с Министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельных срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках", - сказал премьер, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, Сагинтаев напомнил, что на прошедшем 6 декабря прошлого года Дне индустриализации и в своем Послании народу Казахстана глава государства обозначил основные приоритеты второй пятилетки - это развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью, пишет официальный сайт премьер-министра.

В этой связи Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию совместно с отраслевыми министерствами и акимами разобраться по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработать соответствующий комплекс мер.

Также МИР РК поручено совместно с заинтересованными госорганами, акимами и Нацпалатой выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.

"Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки", - отметил Сагинтаев.
Просмотров: 2697
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
04.02.2017   16:56
В Казахстане платформу закупок объединят с базами компаний квазигосударственного сектора
04.02.2017   16:04
В Казахстане будут созданы национальные компании по экспорту и импорту
04.02.2017   15:47
Сагинтаев поставил перед кабмином задачу не допускать траты госсредств ради их освоения
03.02.2017   21:01
Глава государства прокомментировал недавние кадровые назначения
03.02.2017   18:36
Фото: palata.kz
При разработке нового Налогового кодекса в Казахстане упростят процедуру администрирования
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика