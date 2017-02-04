Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане будут созданы национальные компании по экспорту и импорту. Соответствующее поручение сегодня на заседании правительства дал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

В ходе заседания Сагинтаев поручил в двухнедельный срок внести предложение по созданию национальных компаний по экспорту и импорту. "Также с Министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельных срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках", - сказал премьер, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, Сагинтаев напомнил, что на прошедшем 6 декабря прошлого года Дне индустриализации и в своем Послании народу Казахстана глава государства обозначил основные приоритеты второй пятилетки - это развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью, пишет официальный сайт премьер-министра.

В этой связи Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию совместно с отраслевыми министерствами и акимами разобраться по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработать соответствующий комплекс мер.

Также МИР РК поручено совместно с заинтересованными госорганами, акимами и Нацпалатой выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.

"Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки", - отметил Сагинтаев.

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