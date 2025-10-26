25.10.2025, 13:01 28026
В Казахстане назначен новый зампредседателя КНБ
Им стал Марат Ирменов
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Марат Ирменов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Ирменов Марат Гатауллович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее был назначен руководитель департамента собственной безопасности МВД РК.
24.10.2025, 12:59 91801
Токаев: По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам
Фото: Акорда
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам, заявил в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики, президент Касым-Жомарт Токаев.
Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь. Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество", - заявил глава государства.
По его словам, в нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии.
Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения", - подчеркнул Токаев.
По его словам, Казахстан вступил на путь обновления: внесены изменения в Конституцию, расширились полномочия парламента, возросла ответственность правительства, учрежден Конституционный суд, институт уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов. Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% - районных. Таким образом, система власти претерпела существенные изменения.
По мнению Токаева, Казахстан должен остаться государством с сильной президентской властью.
Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - считает президент.
Касаясь экономической ситуации в стране, Токаев напомнил, что с 2019 года рост экономики страны составил 16%, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Он добавил, что Казахстан должен стать главным логистическим хабом Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности.
В прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык - Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости. Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог. У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением", - заявил Токаев.
Также в 2025 году открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы.
Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. Собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера", - добавил глава государства.
Объем средств, выделяемых на сферу образования, за последние пять лет увеличился в три раза. Реализуется программа "Национальный фонд - детям", ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией.
По словам президента, молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой.
Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским "единорогом", то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди - будущее нашей страны", - заявил Токаев.
Стратегическая задача - за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана.
Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал - основой конкурентоспособности страны", - заявил президент.
24.10.2025, 11:56 96101
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики
Фото: акимат Алматы
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики.
В связи с празднованием Дня Республики Казахстан в субботу, 25 октября, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать.
В понедельник, 27 октября, будут работать дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах с 09.00 до 13.00, в спецЦОНах с 09.00 до 12.00. Выдача документов в специализированных центрах будет осуществляться до 13.00.
С 28 октября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
24.10.2025, 10:38 101511
В Актау, Атырау и Усть-Каменогорске назначены новые прокуроры
Фото: gov.kz
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау, Атырау и Усть-Каменогорске назначены новые прокуроры, передает корреспондент агентства.
Новым прокурором Актау стал Дауылбай Челпеков, сообщается на сайте прокуратуры Мангистауской области.
Дауылбай Челпеков родился 24 ноября 1990 года в городе Актау. С 2019 по 2023 год занимал должность заместителя прокурора города Актау. C февраля 2023 года занимал должность прокурора Мунайлинского района.
Прокурором города Атырау назначен Мерген Мендигалиев, пишет azh.kz.
Мерген Умирбекович Мендигалиев родился 28 ноября 1989 года в городе Атырау. До назначения работал начальником управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.
Прокурором города Усть-Каменогорска стал Руслан Алишев, сообщает YK-news.kz.
Алишев Руслан Рустемулы родился 18 июня 1984 года в селе Амангельды, Жамбылского района. До назначения занимал должность заместителя прокурора области Абай.
Ранее Тимур Каирбекович Сулейменов был назначен прокурором Восточно-Казахстанской области.
24.10.2025, 10:12 104296
Президент подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград
В их числе ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды.
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся заслуги в производственной деятельности, особый вклад в развитие агропромышленного комплекса присвоено механизатору КТ "Мамбетов и К" Северо-Казахстанской области М. Каражуманову, за выдающиеся достижения в горнодобывающей отрасли и многолетний труд - начальнику участка шахты "Шахтинская" АО "Qarmet" Карагандинской области С. Чернобаю.
Орденом "Отан" награжден директор ТОО "Галицкое" Павлодарской области А. Касицин.
Орденом "Барыс" І степени награждены председатель правления ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" К. Исаев, ветеран казахстанской журналистики С. Харченко; орденом "Барыс" ІІ степени - директор гидроэлектростанции "Ақтоғай" Т. Баймолдаев, академик Национальной академии наук О.Сабден, ветеран труда Е. Тажиев, главный дирижер Концертного оркестра "Алматы әуендері" М. Серкебаев и другие; орденом "Барыс" ІІІ степени - профессора Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой А. Алматов и Н. Измаилов, председатель Совета директоров группы компаний холдинга АО "Аксайгазсервис" Т. Шектебаев, поэтесса А. Беркенова и другие.
За большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры и представителей производственной сферы. В их числе директор ТОО "Ильинское" А. Бурлев, поэт Г.Жайлыбай, член совета РОО "Ветераны нефтегазового комплекса" Т. Хасанов, ветеран казахстанской журналистики Е. Брусиловская, заведующий отделением Восточно-Казахстанской областной больницы М. Башабаев и другие.
Ордена "Достық" II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами удостоен художественный руководитель "Social theater-Camogli" (Италия) Аквавива Джузеппе.
В числе награжденных орденом "Құрмет" - главный врач Городской детской больницы № 3 г. Астаны М. Абдуов, главный инженер ТОО "Құмқұдық" Б. Айтжан, слесарь Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Г. Джасыбаева, лаборант Национального ядерного центра Ю. Карягин, директор Центрального государственного архива С. Шілдебай, актриса Г. Дусматова, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" А. Чеботарев и другие.
За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орденом "Ел бірлігі" награждены председатель филиала Турецкого этнокультурного центра "Ахыска" в г. Шымкенте Л. Асанов, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций по Павлодарской области В. Берковский, председатель попечительского совета Казахстанского объединения немцев "Возрождение" Е. Больгерт, председатель Татаро-башкирского этнокультурного центра "Таң" Р. Валиев, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков "Дустлик" А. Исматуллаев.
Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено видным представителям культуры З. Алтынбаевой, А. Алтынбек, Н. Жмеренецкой, Б. Хаджибаеву, известному предпринимателю и общественному деятелю И.Сауэру и другим.
Звания "Қазақстанның халық жазушысы" удостоены поэтесса М.Айтхожа и писатель Ғ.Қабышұлы, звания "Қазақстанның халық әртісі" - видные деятели музыкального, театрального и киноискусства Б.Абдилманов, М.Утекешева, А.Жайымов, Т.Жанқұл, Ш.Жанысбекова, Б.Ибраев, К.Казахбаева, Р.Машурова.
Обладателями почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" и "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері" стали представители сфер здравоохранения и науки.
Лауреатами Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби стали составители "Атласа гидрогеологических карт Республики Казахстан" М. Абсаметов, Р. Аязбаев, Е. Кульдеев, Е. Муртазин, В. Смоляр, а также авторы исследования по экологической безопасности в цветной металлургии Б. Кенжалиев, В. Володин, Е. Оспанов, С. Требухов, А. Шахалов.
Государственная премия в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы присуждена известному археологу З.Самашеву и историку М.-А. Сыдыкназарову.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, орденами "Даңқ" II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Знаменательно, что в Год рабочих профессий накануне Дня Республики государственными наградами отмечены 138 представителей трудовых династий, порядка 500 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, около 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников и другие граждане, которые своим ежедневным трудом внесли личный вклад в развитие страны.
Напомним, дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики ждет казахстанцев. В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.
23.10.2025, 15:23 159161
Национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта впервые утвердили в Казахстане
Стандарты охватывают все ключевые этапы жизненного цикла искусственного интеллекта: от общих понятий и архитектуры систем до управления рисками и анализа больших данных
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые утверждены национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Как рассказали в МТИ, разработанные семь стандартов задают единые правила для всех, кто работает с технологиями ИИ - от разработчиков и бизнеса до государственных структур. Они охватывают все ключевые этапы жизненного цикла искусственного интеллекта: от общих понятий и архитектуры систем до управления рисками и анализа больших данных.
Один из ключевых документов СТ РК ISO/IEC 5339. Он описывает общие принципы для всех типов ИИ-приложений - от разговорных систем, как ChatGPT, до промышленных и медицинских решений.
В одном из стандартов отдельно отмечается необходимость защищать конфиденциальность пользователей. Это означает не только безопасность данных, используемых при обучении и работе системы, но и предотвращение несанкционированного доступа, а также контроль над тем, чтобы ИИ не мог случайно раскрывать личную информацию.
Новые стандарты также могут стать основой для сертификации организаций, работающих с искусственным интеллектом. Это позволит казахстанским компаниям подтверждать соответствие международным требованиям и повысит доверие со стороны партнеров и потребителей как внутри страны, так и на внешних рынках.
Таким образом, стандарты не просто регулирует технологию, они формирует культуру ответственного и осознанного применения искусственного интеллекта, что становится ключевым условием успешной цифровой трансформации Казахстана", - отметили в ведомстве.
Параллельно прорабатывается создание испытательно-эталонного центра по искусственному интеллекту, в структуре которого будет действовать AI Standards Hub - лаборатория, центр сертификации и испытаний. Центр станет площадкой для сотрудничества с ISO, ITU, ОЭСР и другими международными организациями, определяющими будущее ответственного использования искусственного интеллекта.
Ранее были утверждены стандарты внедрения ИИ в систему образования.
23.10.2025, 12:07 169226
Какие медуслуги и лекарства освободят от НДС, рассказали в Минздраве
Фото: ФОМС
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК разработало перечень медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от НДС.
Проект опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 27 октября 2025 года.
Проект постановления определяет:
- Перечень медицинских услуг, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
- Правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
По мнению авторов проекта, новый перечень позволит пациентам получать необходимые лекарства без переплат, а отечественным компаниям - работать без дополнительных финансовых нагрузок.
Данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов", - подчеркивается в проекте документа.
На днях после приказа Минздрава десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии. Медики и пациенты считают, что без пересмотра решения Минздрава десятки онкобольных могут остаться без жизненно важного лечения.
23.10.2025, 12:02 178236
Назначен руководитель департамента собственной безопасности МВД РК
Фото: МВД РК
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова начальником департамента собственной безопасности МВД Казахстана назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности.
В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.
В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.
Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".
Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.
Мы все отвечаем - и вы, и я - за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью", - отметил глава МВД.
Напомним, ранее на брифинге в мажилисе глава МВД прокомментировал случай, когда в опорном пункте полиции Караганды рядом с телом женщины был найден сотрудник полиции без сознания.
23.10.2025, 10:54 163536
В Казахстане подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение "ЦОН", сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Приложение предоставляет возможность подать заявку в несколько кликов, без посещения специализированных отделений. Все необходимые сведения, включая наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений, проверяются автоматически благодаря интеграции приложения с государственными базами данных и информационными системами", - проинформировали в госкорпорации.
После подачи заявления в приложении нужно выбрать удобное время для сдачи теоретического, а затем практического экзаменов. Отметим, что оплату государственной пошлины за получение водительского удостоверения необходимо произвести у оператора специализированного ЦОН после успешной сдачи экзаменов.
Такой подход обеспечивает последовательность действий и упрощает процесс оформления документов. Пилотный проект внедряется в рамках совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Документ обновил порядок выдачи водительских удостоверений и определил новые подходы к их оформлению с применением цифровых технологий", - уточнили в "Правительстве для граждан".
На сегодняшний день услуга доступна по всей территории Казахстана. Срок действия пилотного проекта установлен до 1 сентября 2026 года, в течение которого будет проводиться мониторинг его эффективности, удобства и востребованности среди граждан. По итогам анализа будет рассмотрен вопрос о постоянном внедрении обновленного порядка оформления водительских удостоверений.
Напомним, помимо возможности подачи заявки, приложение "ЦОН" предоставляет будущим водителям дополнительные функции: пользователи могут записаться на теоретический и практический экзамены, а также зарегистрироваться на пробное вождение. Кроме того, в приложении доступны и другие полезные сервисы - оформление договора купли-продажи автомобиля, проверка истории транспортного средства и получение различных электронных услуг в удобном формате.
Напомним, что в Казахстане также можно поменять водительское удостоверение онлайн.
