28.08.2025, 18:13 29446
В Казахстане онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан онлайн-сельхозперепись продлят до 20 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба правительства страны.
На этом этапе крайне важно выстроить доверительный диалог для получения максимально достоверных данных", - отметил глава Бюро национальной статистики Максат Турлубаев в ходе совещания.
По данным Бюро национальной статистики, на 28 августа 2025 года зарегистрировано 236,9 тысячи сельхозформирований, опрос завершили 226,2 тысячи, или 85,3% от установленного БНС плана. В разрезе всех сельхозпроизводителей отчитались 75,4% субъекта, среди них активно действующих - 82,2%.
Максат Турлубаев отметил, что в общий список переписи включены все субъекты, даже те, по которым много лет не поступала никакая информация. Таких предприятий насчитывается свыше 13 тысяч.
Среди личных подсобных хозяйств опрос прошли 277,9 тысячи домохозяйств - это в полтора раза выше запланированного. Наибольшая активность отмечена в Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Вместе с тем в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах республиканского значения фиксируется отставание", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сельскохозяйственная перепись проходит в Казахстане с 1 августа.
новости по теме
28.08.2025, 17:18 32416
Кошанов созвал совместное заседание палат парламента Казахстана
Фото: Мажилис
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.
Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
28.08.2025, 15:44 35551
Более пяти тысяч гектаров сельхозземель возвращены государству в Западном Казахстане
Длительное время участки не использовались по назначению
Рассказать друзьям
Уральск. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность в Западно-Казахстанской области, сообщает областная прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что сельскохозяйственные земли в Сырымском районе ЗКО длительное время не использовались по назначению.
По актам надзора более 5000 гектаров земель стоимостью более 38 миллионов тенге возвращены в собственность государства. В настоящее время участки вовлекаются в легальный экономический оборот.
Местные исполнительные органы в рамках послания главы государства от 2 сентября 2024 года ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что неиспользуемые земли на более чем 147 млн тенге вернули в госсобственность в области Ұлытау.
28.08.2025, 13:37 43426
Шахтеры и горняки получили награды от имени президента
Награды специалистам и ветеранам отрасли в преддверии Дня шахтера вручил премьер-министр Олжас Бектенов
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в преддверии Дня шахтера вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды от имени президента, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина отметил, что Казахстан входит в десятку государств с крупнейшими запасами минеральных ресурсов. Запасы угля в стране оцениваются в 34 млрд тонн, что составляет 4% мировых ресурсов. За семь месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,3%. При этом горнодобывающая промышленность показала высокий темп роста - 8,5%, добыча угля увеличилась на 10,6%. В отрасли сегодня трудятся более 145 тыс. граждан, из них 32 тыс. - в угольной промышленности.
В объявленный главой государства Год рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.
В частности, высокую государственную награду от имени президента получил Тулеген Шаяхметов, чей общий стаж в угольной промышленности превышает 40 лет.
Начинал я с горного мастера, и на сегодняшний день я директор по производству угольного департамента. Стаж работы в угольной промышленности более 40 лет. Если брать вот этот промежуток времени, то произошли большие изменения в угольной промышленности. Пошли большие изменения, большие инвестиции в вопросах безопасности, модернизации производства и наращиванию темпов производства. В этот праздник День шахтера я хочу пожелать здоровья, благополучия, удачи всем шахтерам нашей страны", - заявил Шаяхметов.
28.08.2025, 13:10 45266
Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года
Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста"
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года, сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста". Это агломерации, моногорода, опорные села и новый город Алатау", - подчеркивается в информации.
Особое внимание в документе уделено устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам.
Сегодня уровень обеспеченности населенных пунктов по системе региональных стандартов составляет 64%. А к 2028 году ожидается рост до 70%. Кроме того, к 2030 году вклад малого и среднего бизнеса в ввп страны достигнет 40%", - рассказал вице-министр.
В частности, выработаны меры развития моногородов, в том числе по созданию индустриальных зон, внедрению программ внутристрановой ценности, развитию МСБ, заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями и другие меры.
Ведется активная работа по формированию и развитию города Алатау, утвержден генеральный план города, создана специальная экономисческая зона на территории города, также ведется разработка проектной документации", - отметил Омарбеков.
По его словам, в целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер поддержки.
По словам спикера, в настоящее время в регионах реализовано более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" с 2019 года по 2024 годы республиканского бюджета было выделено 701 млрд тенге.
Эти средства позволили реализовать более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. В текущем году данная работа продолжается. В 500 селах реализуется 1000 проектов на общую сумму 200 млрд тенге", - отметил вице-министр.
По его словам, по проекту "Ауыл аманаты" в текущем году выделено 50 млрд тенге. Кроме того, в рамках формирования республиканского бюджета в предстоящие 3 года планируется выделить дополнительно порядка 450 млрд тенге для финансирования более 25 тысяч проектов, направленных на поддержку бизнеса на селе.
28.08.2025, 12:11 48496
Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций заявил, что РК последовательно реализует многовекторную и сбалансированную внешнюю политику, сообщает Акорда.
Он отметил, что страна открыта для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Также в ходе церемонии верительные грамоты вручили:
- посол Украины Виктор Майко;
- постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа;
- посол Республики Индия Я.К. Сайлас Тангал;
- посол Алжирской Народной Демократической Республики Осман Михаджи;
- посол Королевства Швеция Ларс Стефан Эрикссон;
- посол Королевства Бельгия Эрик де Майер;
- посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси;
- посол Латвийской Республики Даце Рутка;
- посол Республики Грузия Леван Диасамидзе.
Глава государства выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы будут способствовать укреплению и расширению партнерских связей с Казахстаном", - добавили в пресс-службе.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
Ранее был назначен новый посол Казахстана в Таиланде.
28.08.2025, 10:19 54546
В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра, упрощение возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий.
Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.
Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", - уточнили в пресс-службе.
Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.
Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" - передачу данных карт или счетов мошенникам.
Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель - создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", - отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.
Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.
Сообщается, что следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.
Напомним, Антифрод-центр Национального банка запущен в 2024 году. В настоящее время к Антифрод-центру подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.
27.08.2025, 21:28 84611
Назначен вице-министр национальной экономики РК
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Ерлан Сагнаев назначен на должность вице-министра национальной экономики, пресс-служба правительства.
Ерлан Сагнаев родился в 1978 года в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в налоговом комитете по Северо-Казахстанской области.
В разные годы занимал должности заместителя председателя налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С 2021 года по настоящее время занимал должность директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.
27.08.2025, 17:12 72311
Через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров - Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иорданского бизнес-форума сообщил, что через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров, сообщает Акорда.
Мы активно развиваем крупные международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и коридор Север - Юг. Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до 1 миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.
Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах", - сказал президент
Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.
Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между "Казатомпромом" и Jumco по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества", - сказал президент.
Глава государства уверен в потенциале партнерства Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса. Также президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии. Он предложил иорданскому бизнесу найти новые возможности для партнерства с Международным финансовым центром "Астана". Как отметил глава государства, МФЦА стал уникальным центром для привлечения инвестиций и инноваций, основанным на передовом опыте Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура.
В завершение президент Казахстана отметил, что налаженные на форуме контакты откроют большие возможности для взаимных инвестиций, инноваций и устойчивого роста.
Напомним, Король Иордании прибыл с официальным визитом в Астану.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.08.2025, 08:42Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг 28.08.2025, 10:1954186В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий 28.08.2025, 12:1148196Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев 28.08.2025, 11:0645136Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 28.08.2025, 13:1044966Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года 22.08.2025, 17:00В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки254441В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки 23.08.2025, 09:53222731Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана 24.08.2025, 09:23212251В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов 22.08.2025, 10:36209466Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году 24.08.2025, 15:10205106В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге 13.08.2025, 18:37499121Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467716В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18406351Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400591В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10389271Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?