В Казахстане определена уполномоченная организация по оценке охраны портов

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Приказом председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК уполномоченной организацией для проведения оценки охраны портовых средств и разработки плана охраны портовых средств определена АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" (Актауский ММТП), передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день в Казахстане действуют 3 морских порта - Актау, Баутино и Курык. С целью защиты инфраструктуры данных стратегических объектов Комитетом в 2017 году проведена работа по имплементации требований Международной морской организации по охране судов и портовых средств. В соответствии с ними, портовые средства, обслуживающие грузовые (более 500 регистровых тонн) и пассажирские суда, совершающие международные рейсы, должны иметь план охраны портового средства, разработанный на основе оценки охраны портовых средств. Данную работу и будет проводить уполномоченная организация", - пояснили в пресс-службе МИР РК.

К портовым средствам относятся морские терминалы, обслуживающие суда и совершающие международные рейсы, а также акватория морского порта, включая районы стоянок, места ожидания, подходы к морскому порту.

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