В Казахстане снижается число новых очагов опасных заболеваний домашних животных

Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа на совещании у вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности, сообщает пресс-служба главы правительства





По данным Министерства сельского хозяйства, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых очагов опасных заболеваний домашних животных. С начала года выявлено 58 очагов по 8 видам заболеваний, что на 50,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.





Рост уровня биологической безопасности напрямую повлиял на расширение экспортных возможностей казахстанской агропродукции. В 2024-2025 годы сняты ограничения со стороны КНР, России, Беларуси, Армении, Турции, получены международные статусы по линии ВОЗЖ (КЧС, АЧС, ВППГ, ящур). Открыты новые рынки сбыта - ЕС, Грузия, Иран, Ирак, Азербайджан, Китай. Подписаны двусторонние ветеринарные сертификаты. Ведется работа по выходу еще на 15 стран, включая Японию, Корею, ОАЭ, Канаду и Великобританию.





В то же время в регионах сохраняется проблема с регистрацией сельхозживотных в системе ИСЖ. Для полной оцифровки поголовья и повышения качества контроля за эпизоотической ситуацией Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с акиматами в период сельхозпереписи оперативно подготовить дорожную карту с конкретными мерами.





С 2023 года Казахстан наращивает собственное производство вакцин и диагностикумов. Доля отечественных препаратов выросла с 68% до 82%. Из 22 наименований вакцин, закупаемых в стране, 18 производятся внутри страны", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.





Отдельный блок обсуждения был посвящен повышению статуса специалистов ветеринарной службы. Сегодня в регионах остаются невостребованными 373 вакансии ветеринаров, еще 185 мест остаются вакантными в территориальных инспекциях. При этом, как отмечено на совещании, даже зарплата в 1 млн тенге не всегда позволяет привлечь специалистов.





Для повышения привлекательности профессии предусмотрено увеличение заработной платы ветеринарам. Дополнительно прорабатывается комплекс мер совместно с Министерством науки и высшего образования.