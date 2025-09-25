Искусственному интеллекту в Казахстане запретят анализировать эмоции людей
Фото: Depositphotos
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие ему поправки, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законодательно запрещается использование ряда функций искусственного интеллекта, потенциально способных причинить вред человеку:
- использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
- использование ИИ, которое намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам;
- использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
- использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;
- создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.
Также особое внимание в законе "Об искусственном интеллекте" уделено вопросам безопасности. В частности, системы ИИ будут классифицированы по степени риска - от минимального до высокого. Системы высокого риска могут быть отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.
Кроме того, закон делит системы с ИИ по степени автономности. Системы высокой автономности, к примеру беспилотный транспорт, будут регулироваться исключительно на уровне законодательных актов.
Закон определяет создание Национальной платформы искусственного интеллекта - единой инфраструктуры для разработки и использования продуктов с ИИ. Кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей ИИ. А для ее функционирования сопутствующими поправками определен доступ к электронным информационным ресурсам. Для развития сферы искусственного интеллекта предусмотрены государственная поддержка, создание образовательных программ и международное сотрудничество. Это поможет Казахстану стать конкурентоспособным участником мирового рынка высоких технологий", - заявили мажилисе.
Также законом четко определяются права и обязанности всех участников общественных отношений в данной сфере.
Владельцы систем ИИ смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. А пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем ИИ и возможность оспаривания автоматизированных решений", - говорится в сообщении.
Кроме того, законом вводится требование маркировки синтетического контента в машиночитаемой форме и визуальными предупреждениями. По мнению разработчиков, это укрепит доверие и позволит использовать сильные стороны технологии, не опасаясь злоупотреблений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.