Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в зоне паводков находятся 918 населенных пунктов с 402 тыс. человек, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Сегодня на заседании Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло под председательством первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина, обсуждался комплекс мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали по итогам заседания в пресс-службе, на случай эвакуации населения из районов возможного затопления в регионах подготовлены пункты приема эвакуируемого населения, определены маршруты эвакуации, подготовлены техника, плавсредства и вертолеты. Всего, по данным КЧС РК, в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 918 населенных пунктов, в которых проживает свыше 402 тыс. человек.

Подводя итоги заседания, Мамин отметил, что вопросы подготовки к паводковому периоду находятся на постоянном контроле правительства. Он подчеркнул необходимость своевременного проведения профилактических мероприятий по подготовке к паводкому периоду и обеспечению его безопасного прохождения.

"Каждый государственный орган в рамках своей компетенции должен выполнить весь комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Нам необходимо избежать повторения событий прошлых лет, когда пострадали населенные пункты, наши граждане в ряде регионов страны", - отметил Мамин.

При этом он напомнил об ответственности руководителей как центральных, так и местных исполнительных органов.

По итогам работы межведомственной комиссии первый заместитель премьер-министра РК дал ряд поручений руководителям центральных и местных исполнительных органов по реализации превентивных мер, заключили в пресс-службе.

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