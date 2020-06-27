В КНБ рассказали, как будут открывать госграницу в период карантинных ограничений

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Вопрос открытия границ и восстановления прежнего порядка будет решаться поэтапно, на основе комплексного анализа с учетом как минимум трех основных показателей. Это улучшение эпидситуации в стране, возможность и условия возобновления международного воздушного и железнодорожного сообщения и открытость границ для казахстанцев и эпидситуация в тех странах, куда планируются поездки. На сегодняшний день по такой схеме возобновлено воздушное сообщение с Турцией, осуществляются рейсы с Южной Кореей", - сказал Фисенко.
Напомним, на период карантинных ограничений изменился порядок пересечения Государственной границы РК.
Как сообщалось ранее, с 20 июня Казахстан возобновляет авиарейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.
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