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В КНБ рассказали, как будут открывать госграницу в период карантинных ограничений

26.06.2020, 13:05 90397
В КНБ рассказали, как будут открывать госграницу в период карантинных ограничений
Фото: azh.kz
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Об открытии государственной границы в период карантинных ограничений рассказал заместитель начальника департамента пограничного контроля Пограничной службы КНБ РК Олег Фисенко, передает Kazakhstan Today.
 

Вопрос открытия границ и восстановления прежнего порядка будет решаться поэтапно, на основе комплексного анализа с учетом как минимум трех основных показателей. Это улучшение эпидситуации в стране, возможность и условия возобновления международного воздушного и железнодорожного сообщения и открытость границ для казахстанцев и эпидситуация в тех странах, куда планируются поездки. На сегодняшний день по такой схеме возобновлено воздушное сообщение с Турцией, осуществляются рейсы с Южной Кореей", - сказал Фисенко.

 
Напомним, на период карантинных ограничений изменился порядок пересечения Государственной границы РК.
 

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