В Кызылординской области до 2026 года построят 87 объектов здравоохранения

Кызылорда. 22 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской области до 2026 года планируется завершить строительство 87 объектов здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Строительные и ремонтные работы будут осуществляться в рамках государственно-частного партнерства, проинформировал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций глава областного управления здравоохранения Жаксылык Абдусаметов.

В текущем году был утвержден "Региональный перспективный план Кызылординской области на 2019-2026 годы", в рамках которого до 2026 планируется завершить строительство 87 медицинских объектов, капитальный ремонт 19 и реконструкцию - одного. На сегодняшний день 10 из 17 объектов ПМСП введены в эксплуатацию. До конца года в рамках государственно-частного партнерства планируется задействовать шесть врачебных амбулаторий, один фельдшерско-акушерский пункт и поликлинику, рассчитанную на 400 посетителей", - сказал Абдусаметов.

Наряду с этим, в сентябре текущего года на базе межрайонной больницы в Казалинске планируется открыть кардиологический центр (Центр чрескожных коронарных вмешательств). Центр направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения и повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей Аральского, Казалинского, Кармакшинского районов и Байконыра.

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