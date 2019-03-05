В Лисаковске дошкольным образованием охвачены 100% детей соответствующего возраста

Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Лисаковске Костанайской области дошкольным образованием охвачены 100% детей соответствующего возраста, передает Kazakhstan Today.





Дошкольное воспитание и обучение входят в число приоритетных направлений государственной образовательной политики. Поэтому доступное и качественное дошкольное образование для маленьких жителей города - важнейший приоритет деятельности городских властей. За последние пять лет в городе открыто четыре детских сада. Последний из них открыт в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства, что дало возможность осуществить 100% охват детей, желающих посещать детский сад, сообщил аким Лисаковска Алмат Исмагулов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.





Уже сейчас во всех детских садах города изучают английский язык и внедряют информационные технологии. Такой подход обеспечивает успешную адаптацию детей в системе среднего образования.





Внедряя обновленное содержание, семь педагогов дошкольных организаций оказались в числе авторов республиканских учебников и методических пособий.





В целом в городе функционируют восемь общеобразовательных школ, восемь детских садов, один мини-центр и четыре организации дополнительного образования.





Численность учащихся школ стабильна и составляет 3827 человек, в этом году количество школьников выросло на 126 детей, или 3,3%.





В Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" президент страны особое внимание уделяет вопросу развития человеческого капитала как основы модернизации. Именно в седьмом направлении послания президент озвучил необходимость создания всех необходимых условий для качественного роста человеческого капитала. По данному направлению в нашем городе создаются все необходимые условия. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 20 лет численность населения города не уменьшилась. Так, на 1 января 1998 года численность населения составляла - 38 000 человек, в 2008 году - 40 696 человек, в 2018 году - 40 842", - цитирует акима города пресс-служба акима Костанайской области.





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