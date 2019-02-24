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В Минфине обсудили начисление земельного налога жителям столичных многоэтажек

21.02.2019, 15:19 9667
В Минфине обсудили начисление земельного налога жителям столичных многоэтажек
Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве финансов РК обсудили начисление земельного налога жителям столичных многоэтажек, передает Kazakhstan Today.
 
О начислении земельного налога жильцам многоэтажных домов Астаны за 2017 год на заседании Общественного совета по государственным финансам в Минфине рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов М. Такиев. Начисление производилось в соответствии со статьями 374 и 388 Налогового кодекса, действовавшего до 1 января 2018 года.
 

Многоквартирные жилые комплексы расположены на земельных участках, соответственно, и налоговое обязательство по уплате земельного налога возникает у собственников жилья не только в случае наличия оформленного кондоминиума, но и в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 374 Налогового кодекса, в связи с чем исчисление земельного налога физическим лицам - собственникам квартир произведено в Астане всем жильцам многоквартирных домов пропорционально доле площади квартиры к общей квадратуре земельного участка", - отметил замглавы КГД.

 
По данным пресс-службы Минфина, в Астане имеются 4704 многоэтажных дома, или 219 964 квартиры. Территориальными органами государственных доходов Астаны по 194 418 физическим лицам исчислен земельный налог на сумму 11,4 млн тенге, в том числе с учетом кондоминиума на сумму 1,7 млн тенге по 26 940 физическим лицам.
 

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