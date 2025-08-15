В Минпросвещения РК назначен новый вице-министр

Фото: Минводных ресурсов РК

Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя, - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя, сообщает Акорда.





В частности, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей. Кроме того, разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш", завершена реконструкция автодороги Лепсы - побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай. Также президенту было доложено о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры. Помимо этого глава государства был проинформирован о развитии АПК.





В этом году в области планируется собрать 540 тысяч тонн свеклы и произвести 78 тысяч тонн сахара", - заявили в пресс-службе.





В ходе встречи аким области сообщил, что в I полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций.





Сформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тысячи рабочих мест. В частности, запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта", - заявили в Акорде.





Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов. Также поручено держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.





Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу.





Тогда в ходе проверки был выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения.





