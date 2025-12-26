В Минтранспорта Казахстана сообщили о ходе расследования авиакатастрофы близ Актау
Фото: МЧС РК
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает корреспондент агентства.
В соответствии с положениями приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что наряду с расследованием авиационного происшествия, проводимым комиссией, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Республики Казахстан.
При этом, согласно стандарту 5.4.1 приложения 13 ИКАО, расследование авиационного происшествия проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление чьей-либо вины или ответственности.
На основании положений пункта 97 правил всю информацию относительно обстоятельств авиационного происшествия участники расследования могут использовать с целью проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов. Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования", - сообщили в министерстве.
Также в Минтранспорта рассказали, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах происшествия или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете.
Сегодня ровно год со дня крушения воздушного судна AZAL близ Актау.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.