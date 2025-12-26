В Минтранспорта Казахстана сообщили о ходе расследования авиакатастрофы близ Актау

Фото: Depositphotos

Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы "Болашак" будут обучаться специалисты в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики. Об этом было заявлено в ходе очередного заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщили в Акорде.





В ходе заседания утверждена новая категория для прохождения профессиональных стажировок в 2026 году - "пользователи системы искусственного интеллекта". Курс на масштабную цифровизацию экономики требует развития компетенций в сфере искусственного интеллекта.





Кроме того, было принято решение с 2026 года учредить отдельную категорию по магистратуре, докторантуре и стажировке, направленную на подготовку специалистов в сфере атомной энергетики. Ежегодная квота на 20 стипендий позволит своевременно подготовить квалифицированные кадры для отечественной атомной промышленности.





В этом году конкурс на присуждение стипендий "Болашак" проводился по новым правилам. Претенденты проходят три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, рассмотрение Республиканской комиссией кандидатур, набравших наиболее высокие баллы. Также предоставлена возможность повторного участия в конкурсном отборе в течение календарного года, что расширяет пул потенциальных претендентов, предоставляя им дополнительный шанс на успешное участие в программе.





По итогам конкурса комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 225 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил 4 претендента на одно место. Стоит отметить, что в этом году были обновлены требования для зарубежных вузов и научных центров. В частности, установлен критерий их обязательного вхождения в топ-100 авторитетных международных рейтингов, что позволит повысить качество академического обучения.





Из общего числа новых стипендиатов 152 человека будут обучаться в магистратуре, 16 - в докторантуре, а 57 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных университетах и центрах.





Кроме того, 182 казахстанца получили гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. В целях повышения качества отбора в этом году были усилены требования к претендентам, в частности введено обязательное наличие научных статей в авторитетных изданиях или международных патентов. Кроме того, перечень направлений научных стажировок приведен в соответствие с приоритетами высшей научно-технической комиссии при правительстве.





В целом доля стипендий "Болашак", присуждаемых по естественно-техническому направлению, увеличилась с 59,2% в 2022 году до 70% в 2025 году. Доля присужденных стипендий по научным стажировкам по инженерно-техническим специальностям выросла с 46,0% в 2022 году до 72,4%.