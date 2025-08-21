В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Абайской области детей Дополнено
Фото: Минздрав РК
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Детям, пострадавшим в ДТП в Урджарском районе области Абай, оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Мультидисциплинарная бригада провела весь комплекс диагностических обследований, сделала оценку состояния пострадавших и составила план оперативного лечения.
В стационаре находится трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое. Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, после стабилизации состояния детей будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану.
Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено", - уточнили в Минздраве.
Как ранее сообщалось, для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Урджарском районе области Абай, вылетел самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту. В составе команды - нейрохирург, травматолог и реаниматолог.
Министерство здравоохранения держит ситуацию на особом контроле. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, привлечены лучшие специалисты страны", - добавили в ведомстве.
Дополнено 20.08.2025, 11.25
В акимате области Абай рассказали новые подробности об аварии в Урджарском районе, в результате которой погибли трое детей, передает корреспондент агентства.
Трое детей в возрасте от 6 до 9 лет получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, пострадавшие являются детьми из двух семей. Двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое из Урджарского района, один из Жарминского", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что со стороны акимата области семьям погибших оказывается вся необходимая помощь для организации похорон. Также будет предоставлена психологическая и материальная поддержка.
На месте происшествия под координацией заместителя акима области работает специальная рабочая группа. Ситуация находится на особом контроле руководства области", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.