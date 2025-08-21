В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Абайской области детей

Фото: primeminister.kz

Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.





По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.





Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.





В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.





Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.





Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.





По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.