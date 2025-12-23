В Москве обсудили взаимодействие государств - членов ОДКБ в информационной сфере

Рассказать друзьям

Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, - С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.





Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины", - сказал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.





С начала года Комитетом миграционной службы выдано: 1,9 млн удостоверений личности, 1,1 млн паспортов гражданина РК, 303 тысячи детских паспортов.





В этом году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190).





МВД Казахстана активно внедряет цифровизацию в сфере документирования. Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами - в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан.





Кроме того, в 2025 году в тестовом режиме запустили такой пилотный проект, как онлайн-документирование.





В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа. На следующий год, если тест будет успешен, намереваемся запустить проект в "боевую среду", - сказал Аслан Аталыков.



