В МВД Казахстана разъяснили процедуру изменения фамилии оралману из Монголии

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили процедуру изменения фамилии оралману из Монголии, передает Kazakhstan Today.

Напомним, по сообщению СМИ, проживающий в Акмолинской области уроженец Монголии Сайфулла Салтанатулы подал в суд на органы прокуратуры и полиции. По его словам, в течение нескольких лет он не мог добиться получения гражданства Казахстана, а затем ему выдали удостоверение личности с ошибкой.

В пресс-службе МВД заявили, что "информация о выдаче документов гражданина Казахстана уроженцу Монголии с ошибкой не подтверждается".

По информации ведомства, уроженец Монголии Салтанат Сайфулла принят в гражданство РК в ноябре 2016 года, при этом для получения документов гражданина Казахстана обратился спустя два года (в 2018 году). Ранее, в 2001 году, Салтанат Сайфулла вместе с матерью был признан гражданином Республики Казахстан. Однако для получения документов гражданина РК в установленном порядке в органы внутренних дел не обращался и в 2006 году выехал в Монголию. В 2008 году он прибыл в Казахстан из Монголии по национальному паспорту гражданина Монголии, полученном в 2007 году и с 2008 по 2015 годы был дважды документирован видом на жительство в РК как иностранец.

Удостоверение личности гражданина Казахстана Салтанат Сайфулле выдано в ноябре 2018 года на основании справки о приеме в гражданство, в которой его установочные данные внесены как "Салтанат Сайфулла", в соответствии с представленной им анкетой - заявлением, национальным паспортом, свидетельством о рождении, выданных в Монголии и нотариально заверенным переводом к ним.

Желаемое заявителем изменение написания фамилии "Салтанат" на "Салтанатулы" не подлежит переоформлению в порядке, предусмотренном указом президента РК "О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности", так как в данном случае изменение написания фамилии требует внесения изменений в акты записи гражданского состояния. В этой связи действия сотрудников миграционной службы правомерны, разъяснения заявителю даны в соответствии с действующим законодательством", - указали в пресс-службе МВД.

Таким образом, для получения нового свидетельства о рождении мужчине необходимо обратиться в уполномоченный орган - отдел регистрации актов гражданского состояния по месту жительства (акимат).

Только после получения нового свидетельства о рождении в установленном порядке Салтанат С. может быть документирован новым удостоверением личности в связи с изменением фамилии", - заключили в ведомстве.

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