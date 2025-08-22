21.08.2025, 19:21 72921

В правительстве обсудили вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов

Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.

По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.

Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.

В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.

Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.

Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.

По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.
 

новости по теме

22.08.2025, 13:39 9121

Токаев расширил полномочия АЗРК

Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом расширил полномочия Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

В число новых полномочий агентства вошли:

  • согласование предлагаемой (продлеваемой) налоговой льготы;
  • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
  • организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  • обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;
  • обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе и в подведомственных ему организациях;
  • разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере.

Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком", в действиях которого усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услуги.
 
22.08.2025, 12:19 10226

АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком"

В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услугу
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком". Сотового оператора подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции.

В частности, выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета.

Доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан, размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг интернета) в многоквартирных жилых домах в конкурентных условиях имеет особое значение. Однако существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах", - рассказали в АЗРК.


Кроме того информацию о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации операторам выдавали на платной основе, хотя по законодательству о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено.

На основании рекомендаций АЗРК, из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее 6 областей. В действующий закон "О связи" внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке", - сообщили в АЗРК.


Также агентство изучило динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета.

В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем, в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции", - добавили в АЗРК.


Кроме того, агентство провело анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.

Ранее, в марте, АЗРК уже проводил анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного интернета и выявил в действиях АО "Казахтелеком" признаки установления монопольно высокой цены на товар.
 
21.08.2025, 18:01 75636

Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом   

Завтра президенты Казахстана и Кыргызстана проведут двусторонние переговоры
Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото: telegram/Aqorda
Бишкек. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения.
 
21.08.2025, 17:24 79651

В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени

Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени через систему E-fish, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

В рамках реализации Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры" в Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены изменения, согласно которым субъекты рыбного хозяйства обязаны регистрироваться в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных Е-fish, а также своевременно вносить в нее необходимые данные и сведения", - заявили в пресс-службе.


По данным министерства, система Е-fish позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, обеспечивает достоверность статистических данных, снижает административную нагрузку на бизнес.

Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты в уполномоченный орган, а также вести электронный промысловый журнал, не выходя из дома или офиса", - добавили в Минсельхозе.


Ранее сообщалось, что в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
 
21.08.2025, 13:01 102361

Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники

Угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер
Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступила в силу новая статья о введении уголовной ответственности за создание помех управлению воздушным судом лазерными устройствами и беспилотными летательными аппаратами, сообщает Генеральная прокуратура РК.

В ведомстве подчеркнули, что угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.

Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - пояснили в Генпрокуратуре.


По данным авиационных служб Казахстана за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту города Алматы.

Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30. До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности", - уточнили в ведомстве.


Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Принятый 16 июля закон вводит в Уголовный кодекс РК новую статью 352-1, устанавливающую уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта. Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей", - заявили в Генпрокуратуре.


Там подчеркнули, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений.
 
21.08.2025, 12:02 107471

Президент расширил функции Высшей аудиторской палаты

В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес поправки в положение о Высшей аудиторской палате РК, касающиеся ее функций.

В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.

Также палата может предъявлять иски в суд о возмещении в бюджет, восстановлении путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.

Также в положении появились новые функции ВАП, в числе которых:

  • обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты;
  • организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Поправки также коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих. Руководители структурных подразделений аппарата ВАП РК теперь включены в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".

Указ вступил в силу 18 августа 2025 года.
 
21.08.2025, 11:21 110576

Неиспользуемые земли на более чем 147 млн тенге вернули в госсобственность в области Ұлытау

Неиспользуемые земли на более чем 147 млн тенге вернули в госсобственность в области Ұлытау
Семей. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Неиспользуемые земли с кадастровой стоимостью свыше 147 млн тенге вернули в собственность государства в области Ұлытау, сообщает прокуратура региона.

Землепользователи района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. Ввиду допущенных нарушений по акту надзора земельные участки общей площадью 90 тысяч га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства", - заявили в прокуратуре.


Ранее в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
 
21.08.2025, 10:24 115191

Дроны с ИИ используют в Казахстане для выявления дефектов на линиях электропередачи

Дроны с ИИ используют в Казахстане для выявления дефектов на линиях электропередачи
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Важнейшим направлением модернизации энергомощностей в Казахстане является внедрение современных цифровых решений. В рамках исполнения поручений главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в правительстве.

В электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои. В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно, эффективно и со снижением тарифной нагрузки", - уточнили в кабмине.


Кроме того, по данным правительства, в газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознает показания счетчиков по фотографии, упрощая процесс для потребителей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов.

Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта.

В Казахстане создан цифровой штаб.
 
